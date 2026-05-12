Tinggalkan Liga Utama Ceko, Christian Frydek Kunci Keberhasilan Garudayaksa FC Promosi ke Super League

Christian Frydek (kanan) bersama Garudayaksa FC. (Garudayaksa)
JawaPos.com - Keputusan gelandang asal Republik Ceko, Christian Frydek, melanjutkan karier di Indonesia sempat memunculkan tanda tanya besar.
Di usia emas sebagai pesepak bola profesional, ia justru meninggalkan kompetisi kasta tertinggi Liga Ceko dan memilih bergabung dengan klub Liga 2 Indonesia, Garudayaksa FC.
Namun, beberapa bulan berselang, keputusan itu kini terasa sangat manis bagi Frydek. Pemain berusia 27 tahun tersebut sukses membawa Garudayaksa menjuarai Liga 2 musim 2025/2026 sekaligus memastikan tiket promosi ke Liga 1 atau Super League musim depan.
Frydek datang ke Indonesia pada bursa transfer Januari 2026. Saat itu, ia masih aktif bermain bersama FC Baník Ostrava di Liga Utama Ceko. Bahkan, ia juga sempat tampil di ajang kualifikasi UEFA Conference League bersama klub tersebut.
Karena itu, kepindahannya ke Indonesia cukup mengejutkan banyak pihak. Tidak sedikit yang mempertanyakan alasan Frydek meninggalkan atmosfer kompetitif sepak bola Eropa untuk bermain di kasta kedua sepak bola Indonesia.
Meski begitu, Frydek mampu menjawab semua keraguan lewat performanya di lapangan. Gelandang serang kelahiran Leverkusen, Jerman, itu langsung menjadi salah satu motor permainan Garudayaksa sejak kedatangannya.
Dari 10 pertandingan yang dimainkan bersama Garudayaksa, Frydek sukses mencatatkan tiga gol dan empat assist.
Kontribusinya membuat permainan klub tampil lebih hidup, terutama dalam fase penting perebutan tiket promosi.
Kehadirannya juga memberi warna berbeda bagi Liga 2 Indonesia musim ini. Pengalaman bermain di Eropa membuat Frydek tampil tenang dan efektif saat membangun serangan. Ia beberapa kali menjadi pembeda dalam pertandingan penting Garudayaksa.
