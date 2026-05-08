Manajer Persik Kendal Rusmono Rudi Nuryawan Terpilih Sebagai Ketua PLT Askab PSSI Kendal

JawaPos.com - Rusmono Rudi Nuryawan resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Askab PSSI Kabupaten Kendal tahun 2026. Penunjukan tersebut dilakukan untuk menggantikan Dr Muhamad Wibowo yang masa kepemimpinannya telah berakhir.

Kehadiran Rusmono diharapkan mampu membawa semangat baru bagi perkembangan sepakbola di Kabupaten Kendal, terutama dalam pembinaan pemain usia dini hingga peningkatan prestasi di level regional maupun nasional.

Nama Rusmono sendiri sudah tidak asing di lingkungan sepakbola Kendal. Ia dikenal sebagai manajer Persik Kendal yang tampil di kompetisi Liga 4 Jawa Tengah musim 2025.

Pengalamannya dalam mengelola tim dinilai menjadi modal penting untuk menjalankan tugas baru di Askab PSSI Kendal.

Kabar penunjukan tersebut juga mendapat perhatian dari pecinta sepakbola lokal. Salah satunya datang dari akun Instagram @kendalfootball_info yang turut menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan besar terhadap kepemimpinan baru di tubuh Askab PSSI Kendal.

Dalam unggahannya, akun tersebut menulis, “Selamat bertugas Bapak Rusmono Rudi Nuryawan sebagai Ketua Umum (PLT) PSSI Kabupaten Kendal 2026, bawa sepakbola Kabupaten Kendal bersinergi, bervisi, berprestasi ke kancah sepakbola nasional usia dini.”

Harapan tersebut sejalan dengan kondisi sepakbola Kendal yang dinilai memiliki banyak potensi pemain muda berbakat.

Namun, pembinaan yang konsisten dan kompetisi berjenjang masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperkuat ke depannya.

Penunjukan Rusmono pun menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara klub, sekolah sepakbola, hingga komunitas sepakbola lokal di Kendal.