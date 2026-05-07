Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 7 Mei 2026 | 20.18 WIB

Rumor Persija Jakarta Tikung Persebaya Surabaya dan Persib Bandung! 2 Pilar PSM Makassar Nyaris Diamankan Sekaligus

Victor Dethan saat membela PSM Makassar dalam laga Super League 2025/2026. (Instagram @victordethan777)

JawaPos.com — Persija Jakarta mulai menunjukkan manuver agresif jelang bursa transfer Super League 2026/2027 musim depan dengan memburu dua pemain penting PSM Makassar, Victor Dethan dan Victor Luiz. Kabar itu membuat Persib Bandung serta Persebaya Surabaya terancam gigit jari setelah dua nama incarannya disebut selangkah lagi merapat ke Macan Kemayoran.

Pergerakan Persija Jakarta memang mengejutkan karena dilakukan bahkan sebelum kompetisi musim ini benar-benar berakhir.

Situasi kontrak kedua pemain yang memasuki masa akhir jadi peluang emas yang langsung dimanfaatkan manajemen Macan Kemayoran.

Victor Dethan Jadi Rebutan, Persija Jakarta Salip Persebaya Surabaya

Nama Victor Dethan menjadi salah satu pemain muda yang paling ramai diperbincangkan menjelang bursa transfer musim depan. Winger berusia 21 tahun itu disebut sudah lama masuk radar Persija Jakarta sejak musim 2024 lalu.

Kabar keberhasilan Persija Jakarta mengamankan tanda tangan Victor Dethan pertama kali diungkap akun Instagram sepak bola Indonesia, @gosball, Rabu (6/5/2026).

Dalam unggahannya disebutkan jika sang winger akan merapat ke Persija Jakarta usai kontraknya bersama PSM Makassar habis pada akhir musim ini.

"Winger muda PSM Makassar, Victor Dethan (21) akan merapat ke Persija Jakarta musim depan. Kontraknya dengan PSM Makassar akan habis akhir musim ini," tulis akun tersebut.

Situasi kontrak itu membuat peluang Persija Jakarta sangat terbuka untuk merekrut Victor Dethan tanpa hambatan besar.

Terlebih, pemain muda asal Nusa Tenggara Timur itu belum memperpanjang masa baktinya bersama Pasukan Ramang.

Namun perjalanan Persija Jakarta mendapatkan Victor Dethan ternyata tidak mudah karena Persebaya Surabaya lebih dulu dikaitkan dengan sang pemain.

