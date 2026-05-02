Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Sabtu, 2 Mei 2026 | 22.56 WIB

Persib Bandung Tak Gentar Dikepung Skuad Oranye, Buktikan DNA Juara Sejati hingga Akhir Kompetisi

Aksi Adam Alis saat lawan Borneo FC di Super League Indonesia 2025/2026. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Kompetisi Super League 2025/2026 tinggal menyisakan empat pertandingan. Kini, pencinta sepak bola tak sabar siapa yang bakal juara di akhir kompetisi.

Jika mengacu klasemen sementara hingga pekan ke-30, Persib Bandung masih menguasai klasemen dengan torehan 69 poin. Mereka memiliki poin sama dengan Borneo FC yang terus menguntit di posisi kedua.

Sementara Persija Jakarta tak boleh diremehkan. Meski Macan Kemayoran masih tercecer di posisi ketiga dengan 62 poin, tapi tim kebanggaan The Jakmania ini bisa saja menelikung dua tim di atas dengan beberapa catatan.

Yang jelas, dua tim berkostum oranye - Borneo FC dan Persija Jakarta - menjadi ancaman serius bagi Pangeran Biru dalam upaya mereka mencetak sejarah sebagai satu-satunya tim yang meraih tiga gelar beruntun Liga Indonesia.

Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya dengan pencapaian apik timnya sejauh ini. Apalagi, setelah kemenangan dramatis yang diraih timnya atas Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan pekan ke-30 kompetisi Super League musim ini.

Bertindak sebagai tim tamu, Persib sempat tertinggal dua gol lebih dulu saat laga belum genap berjalan setengah jam.

Namun, setelah itu, mentalitas luar biasa ditunjukkan anak asuh Bojan Hodak dengan mencetak empat gol dan memastikan kemenangan 4-2 menutup laga di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. 

Adam Alis yang mencetak satu gol dan satu assist di laga tersebut akhirnya dinobatkan sebagai "Player of The Match".

"Pertandingan yang sulit, di mana kami sempat tertinggal dua gol lebih dulu. Ini bukan pertama kalinya kami tertinggal dua gol, dan ini menunjukkan mental kami masih bisa bersaing di papan atas," kata Adam usai laga. 

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Beberkan Kronologi Lengkap! Kapten Persib Marc Klok Bantah Tuduhan Rasisme dari Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Beberkan Kronologi Lengkap! Kapten Persib Marc Klok Bantah Tuduhan Rasisme dari Bhayangkara FC

Sabtu, 2 Mei 2026 | 22.47 WIB

Kesampingkan Persib Bandung, Bomber Persija Gustavo Almeida Fokus ke Laga Tandang Kontra Persijap Jepara - Image
Sepak Bola Indonesia

Kesampingkan Persib Bandung, Bomber Persija Gustavo Almeida Fokus ke Laga Tandang Kontra Persijap Jepara

Sabtu, 2 Mei 2026 | 20.37 WIB

Diduga Rasis! Bhayangkara FC Laporkan Kapten Persib Bandung Marc Klok ke Komdis PSSI - Image
Sepak Bola Indonesia

Diduga Rasis! Bhayangkara FC Laporkan Kapten Persib Bandung Marc Klok ke Komdis PSSI

Sabtu, 2 Mei 2026 | 18.21 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore