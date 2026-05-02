Persib Bandung Tak Gentar Dikepung Skuad Oranye, Buktikan DNA Juara Sejati hingga Akhir Kompetisi

JawaPos.com - Kompetisi Super League 2025/2026 tinggal menyisakan empat pertandingan. Kini, pencinta sepak bola tak sabar siapa yang bakal juara di akhir kompetisi.

Jika mengacu klasemen sementara hingga pekan ke-30, Persib Bandung masih menguasai klasemen dengan torehan 69 poin. Mereka memiliki poin sama dengan Borneo FC yang terus menguntit di posisi kedua.

Sementara Persija Jakarta tak boleh diremehkan. Meski Macan Kemayoran masih tercecer di posisi ketiga dengan 62 poin, tapi tim kebanggaan The Jakmania ini bisa saja menelikung dua tim di atas dengan beberapa catatan.

Yang jelas, dua tim berkostum oranye - Borneo FC dan Persija Jakarta - menjadi ancaman serius bagi Pangeran Biru dalam upaya mereka mencetak sejarah sebagai satu-satunya tim yang meraih tiga gelar beruntun Liga Indonesia.

Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya dengan pencapaian apik timnya sejauh ini. Apalagi, setelah kemenangan dramatis yang diraih timnya atas Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan pekan ke-30 kompetisi Super League musim ini.

Bertindak sebagai tim tamu, Persib sempat tertinggal dua gol lebih dulu saat laga belum genap berjalan setengah jam.

Namun, setelah itu, mentalitas luar biasa ditunjukkan anak asuh Bojan Hodak dengan mencetak empat gol dan memastikan kemenangan 4-2 menutup laga di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

Adam Alis yang mencetak satu gol dan satu assist di laga tersebut akhirnya dinobatkan sebagai "Player of The Match".