Bernardo Tavares Ubah Posisi Mikael Tata, Hasilnya Persebaya Permalukan Arema FC

Bernardo Tavares bersama Mikael Tata. (Istimewa)
JawaPos.com–Penampilan impresif ditunjukkan Mikael Alfredo Tata. Bek muda Persebaya Surabaya itu membantu timnya membungkam Arema FC dengan skor telak 4-0 pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26.
Dalam laga Derbi Jawa Timur yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Senin (28/4), Tata sukses mencetak satu gol dan satu assist meski turun dari bangku cadangan. Pemain berusia 21 tahun itu masuk pada menit ke-61 menggantikan Riyan Ardiansyah.
Keputusan pelatih Bernardo Tavares memasukkan Tata terbukti tepat. Dalam waktu 30 menit di lapangan, ia mampu memberi dampak besar bagi permainan Persebaya.
Baca Juga:Luis Enrique Puji Ketahanan Fisik Timnya: Saya Sangat Lelah Padahal Tidak Berlari Satu Kilometer Pun
Tata ikut berperan dalam gol kedua yang dicetak Francisco Rivera sebelum akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-86. Gol tersebut menutup pesta kemenangan Persebaya setelah Rivera mencetak dua gol pada menit ke-49 dan 82, serta Jefferson Junio yang turut menyumbang gol pada menit ke-76.
Menariknya, Tata sejatinya berposisi sebagai bek kiri. Namun dalam laga panas kontra Arema, dia dimainkan lebih ofensif sebagai winger.
Eksperimen itu berjalan sukses dan membuka peluang baru bagi Tata untuk mendapat menit bermain lebih banyak di sisa musim ini. Meski berhasil mencetak gol ke gawang mantan klubnya, Tata menegaskan dirinya tetap bersikap profesional.
Dia mengaku tidak membawa perasaan khusus saat menghadapi Singo Edan dan hanya fokus memberikan kontribusi terbaik untuk Persebaya.
”Tidak ada yang berbeda, saya tetap profesional saja. Saya bermain untuk Persebaya dan memberikan yang terbaik,” ujar Tata usai pertandingan dikutip dari ileague.id.
Gol dan assist perdana musim ini juga menjadi suntikan motivasi bagi pemain bernomor punggung 15 tersebut. Ia ingin terus berkembang dan membuktikan diri bisa bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun