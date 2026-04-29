Bernardo Tavares Ubah Posisi Mikael Tata, Hasilnya Persebaya Permalukan Arema FC

JawaPos.com–Penampilan impresif ditunjukkan Mikael Alfredo Tata. Bek muda Persebaya Surabaya itu membantu timnya membungkam Arema FC dengan skor telak 4-0 pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26.

Dalam laga Derbi Jawa Timur yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Senin (28/4), Tata sukses mencetak satu gol dan satu assist meski turun dari bangku cadangan. Pemain berusia 21 tahun itu masuk pada menit ke-61 menggantikan Riyan Ardiansyah.

Keputusan pelatih Bernardo Tavares memasukkan Tata terbukti tepat. Dalam waktu 30 menit di lapangan, ia mampu memberi dampak besar bagi permainan Persebaya.

Tata ikut berperan dalam gol kedua yang dicetak Francisco Rivera sebelum akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-86. Gol tersebut menutup pesta kemenangan Persebaya setelah Rivera mencetak dua gol pada menit ke-49 dan 82, serta Jefferson Junio yang turut menyumbang gol pada menit ke-76.

Menariknya, Tata sejatinya berposisi sebagai bek kiri. Namun dalam laga panas kontra Arema, dia dimainkan lebih ofensif sebagai winger.

Eksperimen itu berjalan sukses dan membuka peluang baru bagi Tata untuk mendapat menit bermain lebih banyak di sisa musim ini. Meski berhasil mencetak gol ke gawang mantan klubnya, Tata menegaskan dirinya tetap bersikap profesional.

Dia mengaku tidak membawa perasaan khusus saat menghadapi Singo Edan dan hanya fokus memberikan kontribusi terbaik untuk Persebaya.

”Tidak ada yang berbeda, saya tetap profesional saja. Saya bermain untuk Persebaya dan memberikan yang terbaik,” ujar Tata usai pertandingan dikutip dari ileague.id.