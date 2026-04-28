Gali Freitas Ingin Persebaya Surabaya Tetap Rendah Hati usai Menang Telak dari Arema FC

Pemain Persebaya Surabaya Gali Freitas. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com–Gali Freitas ingin Persebaya Surabaya tetap rendah hati setelah berhasil mengalahkan rivalnya Arema FC di Super League pekan ke-30. Laga Derbi Jawa Timur yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (28/4).
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares langsung memainkan Gali Freitas sebagai starter. Dia kembali menempati posisi naturalnya sebagai pemain sayap kanan.
Pemain timnas Timor Leste tersebut bermain selama 68 menit. Meskipun demikian, Gali Freitas belum mampu menambah koleksi gol dan assist di Derbi Jatim keduanya musim ini.
Melalui sosial media, Gali merasa senang bisa membantu Persebaya meraih kemenangan melawan Arema FC. Namun, dia juga berharap timnya tetap rendah hati dan fokus menghadapi laga selanjutnya melawan PSBS Biak pada 2 Mei.
”Tetap rendah hati, fokus pada langkah selanjutnya," tulus Gali Freitas di Instastory.
Pesan singkat tersebut juga sebagai pengingat bagi rekan setimnya agar tidak terlalu larut dalam kemenangan karena musim belum berakhir. Pemain 21 tahun tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada Bonek dan Bonita yang tetap memberikan dukungan meski melalui layar televisi.
”Terima kasih Bonek/Bonita,” ujar Gali Freitas.
Kemenangan beruntun diraih Persebaya setelah sebelumnya mengalahkan Malut United yang juga diraih pada laga tandang. Ditambah lagi, lini belakang Green Force bekerja dengan baik setelah sukses membantu Andhika Ramadhani meraih clean sheet berturut-turut.
Persebaya berhak menempati posisi lima di klasemen sementara Super League. Sementara Arema FC harus rela turun ke posisi ke-11 setelah mengalami kekalahan.
