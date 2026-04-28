Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 29 April 2026 | 06.13 WIB

Gali Freitas Ingin Persebaya Surabaya Tetap Rendah Hati usai Menang Telak dari Arema FC

Pemain Persebaya Surabaya Gali Freitas. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com–Gali Freitas ingin Persebaya Surabaya tetap rendah hati setelah berhasil mengalahkan rivalnya Arema FC di Super League pekan ke-30. Laga Derbi Jawa Timur yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (28/4).

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares langsung memainkan Gali Freitas sebagai starter. Dia kembali menempati posisi naturalnya sebagai pemain sayap kanan.

Pemain timnas Timor Leste tersebut bermain selama 68 menit. Meskipun demikian, Gali Freitas belum mampu menambah koleksi gol dan assist di Derbi Jatim keduanya musim ini.

Melalui sosial media, Gali merasa senang bisa membantu Persebaya meraih kemenangan melawan Arema FC. Namun, dia juga berharap timnya tetap rendah hati dan fokus menghadapi laga selanjutnya melawan PSBS Biak pada 2 Mei.

”Tetap rendah hati, fokus pada langkah selanjutnya," tulus Gali Freitas di Instastory.

Pesan singkat tersebut juga sebagai pengingat bagi rekan setimnya agar tidak terlalu larut dalam kemenangan karena musim belum berakhir. Pemain 21 tahun tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada Bonek dan Bonita yang tetap memberikan dukungan meski melalui layar televisi.

”Terima kasih Bonek/Bonita,” ujar Gali Freitas.

Kemenangan beruntun diraih Persebaya setelah sebelumnya mengalahkan Malut United yang juga diraih pada laga tandang. Ditambah lagi, lini belakang Green Force bekerja dengan baik setelah sukses membantu Andhika Ramadhani meraih clean sheet berturut-turut.

Persebaya berhak menempati posisi lima di klasemen sementara Super League. Sementara Arema FC harus rela turun ke posisi ke-11 setelah mengalami kekalahan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Arema FC Dibantai 4-0, Rating Hansamu Yama Terendah! Bonek Ucapkan Terima Kasih usai Persebaya Surabaya Pesta Gol - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Dibantai 4-0, Rating Hansamu Yama Terendah! Bonek Ucapkan Terima Kasih usai Persebaya Surabaya Pesta Gol

Rabu, 29 April 2026 | 01.54 WIB

Dihajar 4-0, Hansamu Yama Jadi Kambing Hitam! Aremania Murka, Singgung Status Eks Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Dihajar 4-0, Hansamu Yama Jadi Kambing Hitam! Aremania Murka, Singgung Status Eks Persebaya Surabaya

Rabu, 29 April 2026 | 01.46 WIB

Persebaya Surabaya Tembus Peringkat 4 Besar! Update Klasemen Super League 2025/2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Tembus Peringkat 4 Besar! Update Klasemen Super League 2025/2026

Rabu, 29 April 2026 | 01.37 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

