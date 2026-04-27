Gol Persija Jakarta Dianulir! Sontekan Pendek Fabio Calonego Gagal Ungguli Persis Solo di Babak Pertama

Selebrasi Fabio Calonego sebelum golnya di anulir wasit saat pertandingan melawan Persis Solo di pada pertandingan Super League 2025/2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (27/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta bermain imbang tanpa gol melawan Persis Solo di babak pertama dalam laga pekan ke-30 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (27/4/2026) pukul 19.00 WIB.
Jalannya Pertandingan Babak Pertama
Persija Jakarta mengendalikan permainan sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menciptakan peluang terbaiknya di menit ke-10 lewat tendangan roket Maxwell Souza, namun masih bisa ditepis kiper Persis Solo, Muhammad Riyandi.
Sementara Persis Solo bukan tanpa peluang. Meski tidak mengendalikan permainan, tim polesan Milomir Seslija itu mengancam gawang Persija Jakarta di menit ke-16 lewat sepakan Dejan Tumbas, yang masih bisa ditepis Andritany Ardhiyasa.
Macan Kemayoran sempat membuka keran golnya pada menit ke-30 lewat sontekan Fabio Calonego usai memanfaatkan umpan Bruno Tubarao. Tapi sayangnya, gol tersebut dianulir wasit usai melakukan pengecekan VAR, karena Tubarao sudah dalam posisi offside.
Berselang enam menit, Persija Jakarta mendapatkan peluang emas lewat tandukan keras Allano Lima di mulut gawang. Namun Riyandi tampil gemilang di bawah mistar gawang, karena berhasil menepis sundulan tersebut.
Persija Jakarta tampil dominan dalam laga tersebut, dengan melancarkan gempuran bertubi-tubi ke gawang Persis Solo. Namun upaya Macan Kemayoran tidak ada yang berbuah gol. Kedua kesebelasan pun bermain imbang tanpa gol di babak pertama.
Berikut susunan pemain Persija Jakarta vs Persis Solo:
Persija Jakarta: Andritany Ardhiyasa (PG); Bruno Tubarao, Rizky Ridho, Paulo Ricardo, Dony Tri Pamungkas; Fabio Calonego, Van Basty Sousa, Rayhan Hannan; Allano Lima, Maxwell Souza, Eksel Runtukahu.
Pelatih: Mauricio Souza.
