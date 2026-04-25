PSMS Medan Siap Habis-habisan Hadapi Adhyaksa FC, Eko Purdjianto Bidik Penutup Manis di Kandang

JawaPos.com–PSMS Medan bersiap menjalani laga penting saat menjamu Adhyaksa FC Banten dalam lanjutan Grup Barat Pegadaian Championship 2025/26. Pertandingan di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (25/4) malam, menjadi kesempatan bagi Ayam Kinantan untuk menutup laga kandang musim ini dengan hasil positif.

Menjelang pertandingan tersebut, pelatih kepala PSMS Medan Eko Purdjianto memastikan timnya dalam kondisi siap tempur. Dia menyebut para pemain berada dalam motivasi tinggi setelah menjalani persiapan dalam beberapa hari terakhir.

Eko mengatakan tidak ada pemain yang absen akibat akumulasi kartu usai laga sebelumnya melawan Sriwijaya FC. Namun, kondisi Saddam Hi Tenang disebut belum sepenuhnya fit dan masih dipantau tim pelatih.

”Menghadapi Adhyaksa FC besok malam, para pemain siap. Pasca pertandingan melawan Sriwijaya FC tidak ada yang akumulasi, hanya Saddam Hi Tenang yang belum fit 100 persen,” ujar Eko dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

Meski begitu, mantan pelatih Persis Solo tersebut tetap optimistis karena masih memiliki sejumlah pemain yang siap mengisi kebutuhan tim di lapangan. Menurut dia, kedalaman skuad menjadi salah satu kekuatan PSMS dalam menghadapi jadwal padat di pengujung musim.

”Tapi kami masih punya pemain lain dan siap menampilkan permainan yang baik serta hasil yang baik juga,” sambung Eko.

Laga melawan Adhyaksa FC menjadi bagian penting dalam upaya PSMS menutup musim dengan catatan positif. Setelah pertandingan ini, tim berjuluk Ayam Kinantan itu masih harus menjalani satu laga tandang ke markas Aceh pada pertandingan terakhir musim ini.

Eko menegaskan, timnya akan tampil maksimal dalam dua laga tersisa. Dia ingin para pemain menjaga semangat dan fokus demi memberikan hasil terbaik bagi pendukung PSMS Medan.