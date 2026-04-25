Pelatih Arema FC Puas Rusak Rekor Kemenangan Persib Bandung di GBLA

JawaPos.com - Pelatih Arema FC, Marcos Santos, sangat puas bisa merusak rekor kemenangan kandang Persib Bandung. Juru taktik asal Brasil itu pun memberikan apresiasi setinggi langit kepada seluruh pemain Singo Edan -julukan Arema FC.

Arema FC berhasil mencuri satu poin usai bermain imbang tanpa gol melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam WIB. Pertandingan tersebut merupakan laga pekan ke-29 Super League 2025/2026.

Persib Bandung sejatinya punya peluang besar untuk mengunci kemenangan karena menciptakan banyak peluang emas. Akan tetapi, Arema FC tampil sangat baik dalam urusan bertahan. Sang kiper Lucas Frigeri juga tampil sangat memukau di bawah mistar gawang dengan menghalau peluang berbahaya dari tuan rumah.

“Pertandingan yang sulit. Kita menghadapi tim calon kuat juara, yang memiliki pelatih besar yang sudah tahun ketiga disini dan mengejar gelar ketiganya,” kata Santos dalam konferensi pers usai laga, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Meski demikian, Santos mengaku sangat senang bisa mencuri satu poin melawan Persib Bandung. Sebab, hasil tersebut sekaligus membuat Arema FC menghentikan rekor 14 kemenangan kandang Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- di Super League 2025/2026.

“Di sini (GBLA), mereka (Persib) sudah 14 kali main dan 14 kali menang. Kami tahu betapa sulitnya bermain disini. Jadi, saya bangga dengan perjuangan para pemain atas disiplin para pemain hingga akhirnya membawa satu poin dari sini,” terang Santos.

Bicara soal pertandingan, Santos mengungkapkan Singo Edan memang sengaja bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Skema itu ia terapkan setelah mempelajari permainan Persib Bandung. Ia pun senang karena taktiknya terbukti jitu, sehingga sukses membawa pulang poin ke kota Malang.

“Terkait pertandingan, kami tahu kekuatan mereka. Kami berhasil meredam pergerakan utama Persib yang memiliki banyak pemain berkualitas tinggi. Meskipun begitu, kami masih memiliki peluang dalam satu atau dua kali transisi, yang mungkin saja membuat kami keluar dari sini dengan kemenangan,” ucapnya.