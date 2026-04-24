Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Sri Wahyuni
Jumat, 24 April 2026 | 13.10 WIB

Persib vs Arema FC: Misi Wajib Menang di GBLA, Marc Klok Tegaskan Mental Juara, Siap Tumbangkan Lawan!

Kapten Persib Bandung Marc Klok saat hadiri konferensi pers. (Dok. Persib)

 

JawaPos.com–Pekan krusial Super League 2025/2026 akan menjadi panggung pembuktian bagi Persib Bandung saat menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4) pukul 19.00 WIB.

Setelah hanya meraih hasil imbang di pertandingan sebelumnya, kapten Persib Bandung Marc Klok memastikan Maung Bandung bertekad mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Dia menyebut laga ini sangat penting dalam menjaga posisi di puncak klasemen.

”Semua tahu situasi kami. Kami senang bisa segera bermain lagi setelah hasil imbang kemarin. Kami ingin menang di kandang,” ungkap Marc Klok dalam konferensi pers.

Memasuki enam laga terakhir musim ini, persaingan gelar semakin ketat. Meski hanya unggul dua poin dari pesaing terdekat, Klok menegaskan timnya tidak ingin terpengaruh hasil klub lain.

Menurut dia, peluang juara sepenuhnya berada di tangan Persib. Dia juga menolak anggapan bahwa tekanan di akhir musim menjadi beban mental. Klok melihat situasi ini sebagai tantangan untuk membuktikan kualitas tim.

”Bagi saya ini bukan tekanan, tapi tantangan. Jika kami juara, itu karena kualitas, bukan keberuntungan,” tegas pemain bernomor punggung 23 tersebut.

Marc Klok pun mengajak seluruh pemain untuk menjaga konsistensi performa setiap pekan. Dia yakin mentalitas haus tantangan akan menjadi kunci untuk meraih gelar juara.

Sementara itu, pelatih Persib Bojan Hodak memastikan timnya dalam kondisi siap tempur. Namun, dia tetap mewaspadai kekuatan Arema FC yang dinilai memiliki skuad solid dan berbahaya dalam menyerang.

”Ini akan menjadi pertandingan sulit. Arema tim yang kuat dengan pemain-pemain bagus dan sangat berbahaya saat menyerang,” ujar Bojan Hodak.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore