Persib vs Arema FC: Misi Wajib Menang di GBLA, Marc Klok Tegaskan Mental Juara, Siap Tumbangkan Lawan!

JawaPos.com–Pekan krusial Super League 2025/2026 akan menjadi panggung pembuktian bagi Persib Bandung saat menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4) pukul 19.00 WIB.

Setelah hanya meraih hasil imbang di pertandingan sebelumnya, kapten Persib Bandung Marc Klok memastikan Maung Bandung bertekad mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Dia menyebut laga ini sangat penting dalam menjaga posisi di puncak klasemen.

”Semua tahu situasi kami. Kami senang bisa segera bermain lagi setelah hasil imbang kemarin. Kami ingin menang di kandang,” ungkap Marc Klok dalam konferensi pers.

Memasuki enam laga terakhir musim ini, persaingan gelar semakin ketat. Meski hanya unggul dua poin dari pesaing terdekat, Klok menegaskan timnya tidak ingin terpengaruh hasil klub lain.

Menurut dia, peluang juara sepenuhnya berada di tangan Persib. Dia juga menolak anggapan bahwa tekanan di akhir musim menjadi beban mental. Klok melihat situasi ini sebagai tantangan untuk membuktikan kualitas tim.

”Bagi saya ini bukan tekanan, tapi tantangan. Jika kami juara, itu karena kualitas, bukan keberuntungan,” tegas pemain bernomor punggung 23 tersebut.

Marc Klok pun mengajak seluruh pemain untuk menjaga konsistensi performa setiap pekan. Dia yakin mentalitas haus tantangan akan menjadi kunci untuk meraih gelar juara.

Sementara itu, pelatih Persib Bojan Hodak memastikan timnya dalam kondisi siap tempur. Namun, dia tetap mewaspadai kekuatan Arema FC yang dinilai memiliki skuad solid dan berbahaya dalam menyerang.