Main Bahagia atau Kembali Terluka! Trio Malik-Bruno-Riyan Harapan Terakhir Persebaya Surabaya Hadapi Malut United

JawaPos.com — Trio Malik Risaldi, Bruno Paraiba, dan Riyan Ardiansyah diprediksi jadi tumpuan utama saat Persebaya Surabaya menghadapi Malut United FC. Ketiganya dituntut tampil lepas dan penuh kebahagiaan demi mengangkat performa tim yang sedang tertekan.

Di balik strategi dan taktik untuk menghadapi laga pekan ke-29 Super League 2025/2026, pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyoroti aspek yang sering terabaikan yaitu kebahagiaan dalam bermain.

Pendekatan ini dianggap krusial untuk memulihkan mental tim jelang duel di Stadion Kie Raha Ternate, Kamis (23/4/2026) malam.

Persebaya Surabaya datang dengan beban berat setelah dua kekalahan beruntun yang menggerus kepercayaan diri pemain. Situasi ini membuat laga melawan Malut United FC menjadi momen penting untuk bangkit.

“Kedua tim kalah dalam dua laga terakhir. Jadi saya percaya kedua tim ingin kembali menang, karena inti dari sepak bola adalah kemenangan,” kata mantan pelatih PSM Makassar itu.

Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya hasil akhir dalam laga nanti.

Kekalahan di kandang sendiri sebelumnya menjadi pukulan telak bagi Persebaya Surabaya. Namun di balik rasa kecewa, ada evaluasi yang terus dilakukan oleh tim pelatih.

“Kami merasa sedih saat ini karena kalah di pertandingan penting di kandang. Namun kami juga menganalisis laga itu dan melihat ada hal-hal baik yang kami lakukan,” imbuhnya.