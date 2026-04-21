Rapor Merah Bernardo Tavares! Dari Pahlawan Jadi Sorotan, Nasibnya di Persebaya Surabaya Mulai Goyang?

Bernardo Tavares memimpin Persebaya Surabaya dengan statistik unik 6 menang, 6 imbang, dan 6 kalah musim ini. (Persebaya)
JawaPos.com–Rapor Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya mulai jadi sorotan tajam setelah hasil minor dalam beberapa laga terakhir super league. Tren negatif ini memicu pertanyaan besar, apakah kursinya sebagai pelatih mulai tidak aman?
Bernardo Tavares didatangkan Persebaya Surabaya di pertengahan kompetisi Super League 2025/2026 dengan harapan besar. Pelatih asal Portugal itu diplot untuk mengangkat performa tim yang sempat terseok di putaran pertama.
Kehadiran Bernardo Tavares resmi dimulai pada 22 Desember 2025 dengan ekspektasi tinggi dari manajemen dan suporter. Rekam jejaknya bersama PSM Makassar membuat banyak pihak optimistis dia mampu membawa perubahan signifikan di Persebaya mengarungi kompetisi super league.
Baca Juga:Eksklusif! Pernah Duel dengan Bintang Persib Bandung, Bek Jepang Shuto Asano Blak-blakan Ingin Taklukkan Liga Indonesia
Awal kiprah Bernardo Tavares bersama Persebaya Surabaya terbilang manis dan menjanjikan. Dia langsung memberikan dampak positif dengan kemenangan 2-1 atas Malut United pada pekan 17 di Stadion Gelora Bung Tomo, 10 Januari 2026.
Dalam laga tersebut, Persebaya Surabaya tampil solid dan disiplin terutama di lini belakang. Malut United dibuat frustrasi karena sulit menembus pertahanan yang dibangun rapi oleh tim tuan rumah.
Momentum positif itu berlanjut pada pekan berikutnya saat menghadapi PSIM Jogjakarta. Bermain di kandang lawan, Persebaya Surabaya justru tampil dominan dan menang telak 3-0 di Stadion Sultan Agung, Bantul.
Dua kemenangan beruntun itu membuat nama Bernardo Tavares langsung dielu-elukan Bonek. Harapan untuk melihat Persebaya Surabaya kembali bersaing di papan atas pun mulai menguat.
Namun, bulan madu tersebut tidak berlangsung lama karena performa tim perlahan menurun. Dalam lima laga terakhir, Persebaya Surabaya hanya mampu meraih satu kemenangan yang membuat grafik tim merosot.
Dari lima pertandingan itu, Persebaya Surabaya mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Catatan ini jelas jauh dari ekspektasi yang sempat melambung tinggi di awal kedatangannya.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian