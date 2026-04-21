Rapor Merah Bernardo Tavares! Dari Pahlawan Jadi Sorotan, Nasibnya di Persebaya Surabaya Mulai Goyang?

JawaPos.com–Rapor Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya mulai jadi sorotan tajam setelah hasil minor dalam beberapa laga terakhir super league. Tren negatif ini memicu pertanyaan besar, apakah kursinya sebagai pelatih mulai tidak aman?

Bernardo Tavares didatangkan Persebaya Surabaya di pertengahan kompetisi Super League 2025/2026 dengan harapan besar. Pelatih asal Portugal itu diplot untuk mengangkat performa tim yang sempat terseok di putaran pertama.

Kehadiran Bernardo Tavares resmi dimulai pada 22 Desember 2025 dengan ekspektasi tinggi dari manajemen dan suporter. Rekam jejaknya bersama PSM Makassar membuat banyak pihak optimistis dia mampu membawa perubahan signifikan di Persebaya mengarungi kompetisi super league.

Awal kiprah Bernardo Tavares bersama Persebaya Surabaya terbilang manis dan menjanjikan. Dia langsung memberikan dampak positif dengan kemenangan 2-1 atas Malut United pada pekan 17 di Stadion Gelora Bung Tomo, 10 Januari 2026.

Dalam laga tersebut, Persebaya Surabaya tampil solid dan disiplin terutama di lini belakang. Malut United dibuat frustrasi karena sulit menembus pertahanan yang dibangun rapi oleh tim tuan rumah.

Momentum positif itu berlanjut pada pekan berikutnya saat menghadapi PSIM Jogjakarta. Bermain di kandang lawan, Persebaya Surabaya justru tampil dominan dan menang telak 3-0 di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Dua kemenangan beruntun itu membuat nama Bernardo Tavares langsung dielu-elukan Bonek. Harapan untuk melihat Persebaya Surabaya kembali bersaing di papan atas pun mulai menguat.

Namun, bulan madu tersebut tidak berlangsung lama karena performa tim perlahan menurun. Dalam lima laga terakhir, Persebaya Surabaya hanya mampu meraih satu kemenangan yang membuat grafik tim merosot.