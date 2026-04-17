Reva Adi Siap Buktikan Diri, PSIM Target Curi Poin dari Bhayangkara FC di Lampung

JawaPos.com–Pemain PSIM Jogjakarta Reva Adi Utama menegaskan kesiapannya menghadapi laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. PSIM akan bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (17/4) sore.

Reva menyebut kondisi tim dalam keadaan cukup baik setelah menjalani persiapan selama dua pekan terakhir. Dia optimistis Laskar Mataram bisa memberikan perlawanan maksimal meski bermain di kandang lawan.

”Persiapan kami sangat baik. Semua pemain sudah siap dan kami ingin memberikan yang terbaik. Target kami tentu mencuri poin dari Lampung,” ujar Reva dikutip dari ileague.id.

Bagi pemain asal Makassar tersebut, Lampung bukan tempat yang asing. Dia pernah memperkuat Badak Lampung FC beberapa musim lalu, sehingga cukup memahami atmosfer pertandingan di sana.

”Saya pernah bermain di sini sebelumnya. Masyarakat Lampung sangat ramah dan saya punya kesan yang bagus,” tambah Reva.

Meski begitu, situasi PSIM saat ini tidak sepenuhnya ideal. Dengan tujuh laga tersisa, tim asuhan Laskar Mataram masih tertahan di papan tengah, tepatnya peringkat ke-9 dengan 38 poin. Kondisi ini membuat setiap pertandingan menjadi sangat krusial.

Reva pun menegaskan pentingnya menjaga fokus dan emosi di lapangan. Dia menilai tekanan pertandingan ke depan akan semakin tinggi, sehingga para pemain harus tampil lebih dewasa.

”Tiap laga seperti final. Kami harus bisa lebih tenang, mengontrol emosi, dan berpikir matang agar tidak merugikan tim,” tegas Reva.