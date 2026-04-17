Andre Rizal Hanafi
17 April 2026, 18.36 WIB

Reva Adi Siap Buktikan Diri, PSIM Target Curi Poin dari Bhayangkara FC di Lampung

Reva Adi siap buktikan diri bersama PSIM. (Istimewa)

 

JawaPos.com–Pemain PSIM Jogjakarta Reva Adi Utama menegaskan kesiapannya menghadapi laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. PSIM akan bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (17/4) sore.

Reva menyebut kondisi tim dalam keadaan cukup baik setelah menjalani persiapan selama dua pekan terakhir. Dia optimistis Laskar Mataram bisa memberikan perlawanan maksimal meski bermain di kandang lawan.

”Persiapan kami sangat baik. Semua pemain sudah siap dan kami ingin memberikan yang terbaik. Target kami tentu mencuri poin dari Lampung,” ujar Reva dikutip dari ileague.id.

Bagi pemain asal Makassar tersebut, Lampung bukan tempat yang asing. Dia pernah memperkuat Badak Lampung FC beberapa musim lalu, sehingga cukup memahami atmosfer pertandingan di sana.

”Saya pernah bermain di sini sebelumnya. Masyarakat Lampung sangat ramah dan saya punya kesan yang bagus,” tambah Reva.

Meski begitu, situasi PSIM saat ini tidak sepenuhnya ideal. Dengan tujuh laga tersisa, tim asuhan Laskar Mataram masih tertahan di papan tengah, tepatnya peringkat ke-9 dengan 38 poin. Kondisi ini membuat setiap pertandingan menjadi sangat krusial.

Reva pun menegaskan pentingnya menjaga fokus dan emosi di lapangan. Dia menilai tekanan pertandingan ke depan akan semakin tinggi, sehingga para pemain harus tampil lebih dewasa.

”Tiap laga seperti final. Kami harus bisa lebih tenang, mengontrol emosi, dan berpikir matang agar tidak merugikan tim,” tegas Reva.

Laga melawan Bhayangkara FC juga menjadi momen pembuktian bagi Reva. Dalam delapan pertandingan terakhir, dia lebih sering berada di bangku cadangan, meski sebelumnya sempat dipercaya sebagai kapten tim hingga pekan ke-19.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Update Klasemen Super League! Persebaya Surabaya Gagal Salip Bhayangkara FC Usai Dibantai Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Update Klasemen Super League! Persebaya Surabaya Gagal Salip Bhayangkara FC Usai Dibantai Persija Jakarta

12 April 2026, 04.20 WIB

Persijap vs Bhayangkara: Paul Munster Wanti-Wanti Bahaya Serangan Balik Laskar Kalinyamat - Image
Sepak Bola Indonesia

Persijap vs Bhayangkara: Paul Munster Wanti-Wanti Bahaya Serangan Balik Laskar Kalinyamat

12 April 2026, 00.35 WIB

Meski On Fire, Bhayangkara FC Diminta Wahyu Subo Seto Tak Jemawa Hadapi Persijap - Image
Sepak Bola Indonesia

Meski On Fire, Bhayangkara FC Diminta Wahyu Subo Seto Tak Jemawa Hadapi Persijap

11 April 2026, 05.37 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

