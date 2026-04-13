7 Laga Final Persebaya Surabaya! Evaluasi Total Atau Hancur Lebur di Akhir Musim Super League 2025/2026

JawaPos.com — Kekalahan telak yang dialami Persebaya Surabaya menjadi alarm keras jelang tujuh laga penentuan Super League 2025/2026. Tumbang 0-3 dari Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026), membuat situasi tim kian genting.

Hasil itu bukan sekadar kehilangan tiga poin, tetapi juga mengguncang mental skuad Green Force di fase krusial musim. Evaluasi besar pun langsung dilakukan demi menyelamatkan posisi di klasemen yang masih rawan tergeser.

Pelatih Bernardo Tavares tak menutupi kekecewaannya atas performa anak asuhnya di laga tersebut. Ia menyoroti kesalahan mendasar yang berujung pada gol pertama lawan.

"Gol pertama yang kami terima berawal dari kesalahan yang sangat mendasar. Itu yang membuat saya kecewa," ujar Tavares, Minggu (12/4/2026).

Ia menegaskan situasi seperti penalti atau blunder sudah dibahas sebelumnya, namun tetap terjadi di lapangan.

Selain itu, Tavares juga menyoroti lemahnya organisasi permainan tim yang memberi terlalu banyak ruang kepada lawan. Kondisi tersebut membuat Persija semakin percaya diri, apalagi bermain di hadapan ribuan pendukungnya sendiri.

Green Force dinilai gagal menjaga kedisiplinan taktik setelah kebobolan pertama. Dampaknya, permainan menjadi tidak terkontrol dan semakin mudah ditembus lawan.

Masalah lain yang tak kalah serius adalah runtuhnya mental pemain saat tertinggal. Tavares menilai kontrol emosi dan fokus tim menurun drastis dalam situasi sulit.