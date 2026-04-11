Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Timor Leste Piala AFF U-17: Kurniawan Inginkan Gelar, Tim Tamu Ingin Ciptakan Sejarah

JawaPos.com - Laga pembuka Grup A Piala AFF U-17 2026 akan mempertemukan Timnas Indonesia U-17 melawan Timor Leste di Stadion Gelora Joko Samudro, Senin (13/4) pukul 19.30 WIB. Pertandingan ini diprediksi berlangsung menarik dengan ambisi besar dari kedua tim.

Pelatih Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, menegaskan target tinggi untuk membawa Garuda Muda meraih gelar juara. Ia ingin menebus kegagalannya saat masih aktif sebagai pemain dengan memberikan prestasi di level kepelatihan.

“Setiap pertandingan harus dianggap final,” ujar Kurniawan, menekankan pentingnya mentalitas juara bagi para pemain muda Indonesia.

Dengan mayoritas pemain berasal dari kompetisi Elite Pro Academy (EPA), Indonesia dinilai memiliki pengalaman bertanding yang cukup baik. Selain itu, beberapa pemain juga telah merasakan atmosfer latihan bersama tim senior.

Di sisi lain, pelatih Timor Leste, Emral Abus, datang dengan semangat menciptakan kejutan. Ia menegaskan timnya tidak hanya hadir sebagai pelengkap.

“Kami ingin memberikan perlawanan kepada semua tim. Sejarah bisa saja tercipta,” kata Emral.

Timor Leste telah melakukan persiapan selama dua bulan terakhir dengan mengandalkan pemain-pemain muda terbaik mereka. Meski berada di grup berat bersama Indonesia, Vietnam, dan Malaysia, mereka tetap percaya diri.

Analisis Pertandingan Secara kualitas, Indonesia lebih diunggulkan dalam laga ini. Keunggulan dari segi pengalaman kompetisi dan kedalaman skuad menjadi faktor utama.

Namun, Timor Leste berpotensi memberikan perlawanan sengit, terutama dengan motivasi tinggi dan mental tanpa beban. Faktor ini bisa menjadi kejutan jika Indonesia tidak tampil fokus sejak awal.