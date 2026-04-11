Antara
12 April 2026, 05.22 WIB

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Timor Leste Piala AFF U-17: Kurniawan Inginkan Gelar, Tim Tamu Ingin Ciptakan Sejarah

Pesepak bola Timnas Indonesia U-17 melakukan sesi latihan di Lapangan Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (7/2/2026). (ANTARA)

JawaPos.com - Laga pembuka Grup A Piala AFF U-17 2026 akan mempertemukan Timnas Indonesia U-17 melawan Timor Leste di Stadion Gelora Joko Samudro, Senin (13/4) pukul 19.30 WIB. Pertandingan ini diprediksi berlangsung menarik dengan ambisi besar dari kedua tim.

Pelatih Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, menegaskan target tinggi untuk membawa Garuda Muda meraih gelar juara. Ia ingin menebus kegagalannya saat masih aktif sebagai pemain dengan memberikan prestasi di level kepelatihan.

“Setiap pertandingan harus dianggap final,” ujar Kurniawan, menekankan pentingnya mentalitas juara bagi para pemain muda Indonesia.

Dengan mayoritas pemain berasal dari kompetisi Elite Pro Academy (EPA), Indonesia dinilai memiliki pengalaman bertanding yang cukup baik. Selain itu, beberapa pemain juga telah merasakan atmosfer latihan bersama tim senior.

Di sisi lain, pelatih Timor Leste, Emral Abus, datang dengan semangat menciptakan kejutan. Ia menegaskan timnya tidak hanya hadir sebagai pelengkap.

“Kami ingin memberikan perlawanan kepada semua tim. Sejarah bisa saja tercipta,” kata Emral.

Timor Leste telah melakukan persiapan selama dua bulan terakhir dengan mengandalkan pemain-pemain muda terbaik mereka. Meski berada di grup berat bersama Indonesia, Vietnam, dan Malaysia, mereka tetap percaya diri.

Analisis Pertandingan

Secara kualitas, Indonesia lebih diunggulkan dalam laga ini. Keunggulan dari segi pengalaman kompetisi dan kedalaman skuad menjadi faktor utama.

Namun, Timor Leste berpotensi memberikan perlawanan sengit, terutama dengan motivasi tinggi dan mental tanpa beban. Faktor ini bisa menjadi kejutan jika Indonesia tidak tampil fokus sejak awal.

Kunci pertandingan:

Artikel Terkait
Resmi! Legenda Persebaya Surabaya Kurniawan Dwi Yulianto Umumkan Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF U-17 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Resmi! Legenda Persebaya Surabaya Kurniawan Dwi Yulianto Umumkan Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF U-17 2026

08 April 2026, 14.39 WIB

3 Pemain Diaspora Diundang Ikuti Seleksi Timnas Indonesia U-17 - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Pemain Diaspora Diundang Ikuti Seleksi Timnas Indonesia U-17

06 Maret 2026, 23.58 WIB

Kurniawan Anggap Semua Calon Lawan di Piala AFF U-17 Cukup Berat - Image
Sepak Bola Indonesia

Kurniawan Anggap Semua Calon Lawan di Piala AFF U-17 Cukup Berat

06 Maret 2026, 23.25 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

4

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

7

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

8

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

9

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

10

Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek

