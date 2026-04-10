Timnas Futsal Indonesia Jumpa Thailand di Final ASEAN Championship 2026, Siapa Perkasa Raih Juara?

Timnas Futsal Indonesia jumpa Thailand di final ASEAN Futsal Championship 2026. (Dok. Timnas Futsal)
JawaPos.com - Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi Thailand di partai final ASEAN Futsal Championship 2026. Kepastian tersebut didapatkan setelah Thailand berhasil menyudahi perlawanan Australia di babak semifinal yang dimainkan pada Jumat, (10/4).
Thailand mampu mengalahkan Australia dengan skor 4-3 pada laga yang dimainkan di Nonthaburi Stadium. Tim tuan rumah berhasil unggul pada menit kesembilan melalui gol yang dicetak oleh Itticha Praphan. Hanya berselang semenit, Australia mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak oleh Jacob Hard.
Di babak kedua, pertandingan berjalan ketat setelah Osaman Musa mencetak gol di menit ke-30. Thailand mampu unggul dengan skor 3-1 setelah Mintada Phirom mencetak gol di menit ke-31.
Australia kembali memperkecil keunggulan setelah sukses mencetak gol lewat usaha yang dilakukan Jacob Hash di menit ke-32. Namun, Thailand kembali unggul jauh setelah Salawut Phalapruk mencetak gol pada menit ke-35.
Ethan de Melo sempat membuat asa Australia menyamakan kedudukan kembali hidup di menit ke-38. Sayang, gol tersebut tidak mampu menyelamatkan Australia dari kekalahan.
Dengan kemenangan yang diraih Thailand, maka mereka akan menghadapi Timnas Futsal Indonesia yang berhasil mengalahkan Vietnam di babak semifinal. Pertemuan kedua tim tersebut merupakan laga final ulangan yang pernah terjadi di Piala AFF Futsal 2019 dan 2022.
Bagi Timnas Futsal Indonesia, ini menjadi laga final mereka untuk keempat kalinya setelah tahun 2019, 2022, 2024, dan 2026. Sementara Thailand, kembali bermain di final setelah di tahun 2024 dikalahkan Timnas Futsal Indonesia di semifinal.
Hingga saat ini, Thailand masih menjadi tim yang mengoleksi gelar Piala AFF Futsal terbanyak dengan 16 trofi dan Timnas Futsal Indonesia masih mengoleksi dua gelar.
Menarik dinantikan siapa tim yang bakal menambah koleksi gelarnya? Hal tersebut bakal terjawab di laga final yang dimainkan pada 12 April pukul 20.00 WIB.
