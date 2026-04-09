Prediksi dan Jadwal Super League Pekan 27, 10-12 April 2026: Super Big Match Persija Jakarta Tantang Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Jadwal pekan 27 Super League 2025/2026 akan menyajikan dua laga besar yang sayang untuk dilewatkan. Pemuncak klasemen sekaligus juara bertahan, Persib Bandung akan menjamu Bali United. Sementara sang rival, Persija Jakarta bersiap menantang Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Pasca kemenangan atas Semen Padang, Persib langsung bersiap menantang lawan tangguh, Bali United di Bandung. Pada pekan-pekan krusial jelang akhir musim, kehilangan poin menjadi haram hukumnya. Maung Bandung saat ini kokoh di puncak klasemen dengan 61 poin, berjarak empat angka dari Borneo FC dan sembilan angka dari Persija Jakarta.

Kekalahan atas Bali United tidak boleh terjadi sebab pesaing terdekat, Borneo FC hanya akan bertemu tim juru kunci, PSBS Biak di Samarinda. Di atas kertas, Pesut Etam jelas diprediksi akan meraih tiga poin dengan mudah atas sang lawan.

Sementara itu tim lain yang juga masih dalam persaingan juara, Persija akan lakoni laga sulit saat menjamu Persebaya Surabaya. Performa kurang memuaskan dalam tiga laga terakhir harus segera diakhiri oleh Macan Kemayoran.

Pada laga terbaru, anak asuh Mauricio Souza menderita kekalahan 2-3 atas Bhayangkara FC. Hasil buruk tersebut juga memakan korban dengan dikartu merahnya Jordi Amat sehingga sang pemain akan absen dalam laga kontra The Green Force.

Sedangkan dari sisi lawan, Persebaya, kemenangan penting atas Persita membuat mereka naik ke posisi enam klasemen sementara. Meski jarak dengan zona kompetisi Asia terpaut 15 poin, namun target untuk selalu meraih poin dalam delapan pertandingan terakhir musim ini, tetap diusung oleh anak asuh Bernardo Tavares.

Prediksi Skor dan Jadwal Super League Pekan 27 Jumat, 10 April 2026

15.30 WIB: PSIM Jogja vs PSM Makassar (1-1)

19.00 WIB: Persita Tangerang vs Arema FC (2-1)