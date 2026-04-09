Sri Wahyuni
09 April 2026, 21.48 WIB

Ramon Tanque: Delapan Laga Final untuk Persib Bandung

Ramon Tanque saat latihan bersama Persib. (Instagram/@persib)

JawaPos.com - Menjelang pekan ke-27 Super League, Persib Bandung bersiap menghadapi laga penting melawan Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (12/4).

Striker Persib, Ramon Tanque De Andrade Souza, menegaskan timnya berada dalam mode fokus penuh untuk meraih poin maksimal.

"Pertandingan melawan Bali sangat penting, sama seperti laga-laga lainnya. Saat ini tersisa delapan pertandingan, jadi itu artinya delapan laga final bagi kami. Kami akan terus menjaga fokus," ungkap Ramon Tanque.

Ramon Tanque juga menyadari tren positif yang sedang ditunjukkan Bali United, yang menambah tantangan bagi timnya. Striker asal Brasil ini menegaskan pentingnya menganalisis kekuatan dan strategi lawan demi mengamankan poin penuh.

"Kemenangan mereka tentu jadi perhatian kami. Penting bagi tim untuk selalu menganalisis lawan berikutnya karena Bali adalah tim yang kuat," ujar Ramon.

Meski menghadapi lawan tangguh, mentalitas pemain Persib tetap solid.

"Kami akan terus fokus pada tujuan, bekerja keras, dan memastikan kemenangan dalam delapan pertandingan tersisa ini," tambahnya.

Pelatih kepala Persib, Bojan Hodak, memastikan seluruh pemain siap menghadapi laga kontra Bali United. Sesi latihan terakhir di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Rabu (8/4), menandai kembalinya beberapa pemain yang sempat absen, termasuk Frans Putros.

"Ini latihan pemulihan pertama setelah pertandingan. Hari ini hanya latihan ringan, dan semua pemain hadir," jelas Hodak.

Beberapa pemain lain seperti Andrew Jung, yang absen melawan Semen Padang karena cedera, baru akan kembali bergabung pada Kamis (9/4). Begitu juga dengan Beckham Putra Nugraha, yang sempat sakit, dijadwalkan ikut latihan besok.

Hodak menegaskan, meski beberapa pemain sempat absen, Persib sudah bisa menurunkan kekuatan penuh dengan kembalinya Frans Putros dan Patricio Matrricardi, memastikan tim siap tempur menghadapi Bali United.

Dengan kombinasi fokus tinggi, mentalitas kuat, dan kesiapan skuad utama, Persib menatap laga kontra Bali United bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi sebagai peluang krusial untuk mempertahankan posisi di papan atas Super League 2025/2026.

Editor: Edi Yulianto
