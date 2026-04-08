Tak Sabar Bela Timnas Indonesia! Luke Vickery Siap Jawab Krisis Lini Depan dan Kejar Mimpi Piala Dunia

Luke Vickery menunjukkan potensi sebagai striker muda yang siap memperkuat lini depan Timnas Indonesia. (Instagram @luke.vickery_)
JawaPos.com — Nama Luke Vickery mendadak mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Striker muda ini terang-terangan mengaku tak sabar membela Timnas Indonesia dan punya mimpi besar membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia.
Satu di antara nama striker yang kini ramai diperbincangkan untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia adalah Luke Vickery.
Penyerang berusia 20 tahun itu dinilai bisa menjadi jawaban atas problem klasik lini depan yang belum terselesaikan hingga kini.
Timnas Indonesia baru saja menuntaskan dua pertandingan di FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret lalu.
Skuad Garuda mengawali kiprahnya dengan kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis sebelum akhirnya takluk 0-1 dari Bulgaria di partai final.
Meski gagal menjadi juara, performa tim asuhan John Herdman tetap menuai banyak pujian. Penampilan Jay Idzes dan kolega dianggap menunjukkan perkembangan signifikan dari segi organisasi permainan dan kedisiplinan taktik.
Namun, satu persoalan lama kembali mencuat dan belum juga menemukan solusi konkret. Lini depan Timnas Indonesia masih belum cukup tajam untuk bersaing di level yang lebih tinggi.
Dalam evaluasi keseluruhan, sektor penyerangan masih menjadi titik lemah paling mencolok. Tim Merah Putih saat ini praktis hanya mengandalkan Ole Romeny sebagai ujung tombak utama di lini depan.
Baca Juga:Resmi! Legenda Persebaya Surabaya Kurniawan Dwi Yulianto Umumkan Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF U-17 2026
Sementara itu, opsi lain seperti Ramadhan Sananta belum mampu memberikan dampak besar di pentas internasional. Minimnya variasi dan efektivitas serangan membuat peluang sering terbuang percuma.
Situasi tersebut memicu dorongan kuat kepada PSSI untuk segera mencari solusi tambahan. Salah satu opsi yang kini menguat adalah melalui naturalisasi pemain keturunan yang berkarier di luar negeri.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven