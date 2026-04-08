Tak Sabar Bela Timnas Indonesia! Luke Vickery Siap Jawab Krisis Lini Depan dan Kejar Mimpi Piala Dunia

JawaPos.com — Nama Luke Vickery mendadak mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Striker muda ini terang-terangan mengaku tak sabar membela Timnas Indonesia dan punya mimpi besar membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia.

Satu di antara nama striker yang kini ramai diperbincangkan untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia adalah Luke Vickery.

Penyerang berusia 20 tahun itu dinilai bisa menjadi jawaban atas problem klasik lini depan yang belum terselesaikan hingga kini.

Timnas Indonesia baru saja menuntaskan dua pertandingan di FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret lalu.

Skuad Garuda mengawali kiprahnya dengan kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis sebelum akhirnya takluk 0-1 dari Bulgaria di partai final.

Meski gagal menjadi juara, performa tim asuhan John Herdman tetap menuai banyak pujian. Penampilan Jay Idzes dan kolega dianggap menunjukkan perkembangan signifikan dari segi organisasi permainan dan kedisiplinan taktik.

Namun, satu persoalan lama kembali mencuat dan belum juga menemukan solusi konkret. Lini depan Timnas Indonesia masih belum cukup tajam untuk bersaing di level yang lebih tinggi.

Dalam evaluasi keseluruhan, sektor penyerangan masih menjadi titik lemah paling mencolok. Tim Merah Putih saat ini praktis hanya mengandalkan Ole Romeny sebagai ujung tombak utama di lini depan.

Sementara itu, opsi lain seperti Ramadhan Sananta belum mampu memberikan dampak besar di pentas internasional. Minimnya variasi dan efektivitas serangan membuat peluang sering terbuang percuma.