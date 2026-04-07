Moch. Rizky Pratama Putra
07 April 2026, 15.42 WIB

Debut Cyrus Margono Berujung Luka! Persebaya Surabaya Siap Manfaatkan Rapuhnya Persija Jakarta di GBK

Kiper Cyrus Margono menjalani debut bersama Persija Jakarta saat menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda. (Persija)

 

JawaPos.com–Debut Cyrus Margono bersama Persija Jakarta justru berakhir pahit setelah timnya tumbang 1-3 dari Bhayangkara FC. Hasil ini menjadi sinyal yang langsung ditangkap Persebaya Surabaya jelang duel panas super league di Stadion Gelora Bung Karno.

Persija menyudahi lawatan ke Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4), dengan kekecewaan. Padahal, Macan Kemayoran sempat tampil meyakinkan di awal pertandingan super league lawan Bhayangkara FC.

Laga super league baru berjalan satu menit, Persija langsung membuka keunggulan lewat skema rapi. Umpan lambung Allano Lima disambut sundulan Rayhan Hannan yang tak mampu dihentikan lini belakang Bhayangkara FC.

Gol cepat itu sempat memberi harapan besar bagi tim ibu kota untuk menguasai jalannya laga. Namun, keunggulan tersebut perlahan memudar seiring meningkatnya tekanan dari tuan rumah.

Bhayangkara FC mampu bangkit dan mengeksploitasi celah di lini pertahanan Persija. Moussa Sidibe mencetak gol penyeimbang pada menit ke-28 yang membuat skor kembali imbang 1-1 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan semakin intens dengan tensi tinggi. Persija masih mencoba mengontrol permainan, tetapi situasi berubah drastis setelah Jordi Amat menerima kartu kuning kedua.

Bermain dengan 10 orang membuat keseimbangan tim mulai goyah. Kondisi ini dimanfaatkan Bhayangkara untuk meningkatkan agresivitas serangan mereka.

Meski dalam tekanan, Persija sempat kembali unggul lewat momen brilian. Fabio Calonego mencetak gol spektakuler melalui tendangan bebas pada menit ke-63 yang membuat skor menjadi 2-1.

Gol tersebut seolah menghidupkan kembali asa kemenangan Persija. Namun, keunggulan itu kembali tak bertahan lama karena Bhayangkara menunjukkan mentalitas kuat.

Artikel Terkait
Pertahanan Kokoh Persebaya Surabaya Berbuah Clean Sheet! Risto Mitrevski Jadi Pemain Terbaik saat Hadapi Persita Tangerang - Image
Sepak Bola Indonesia

Pertahanan Kokoh Persebaya Surabaya Berbuah Clean Sheet! Risto Mitrevski Jadi Pemain Terbaik saat Hadapi Persita Tangerang

06 April 2026, 18.17 WIB

Bernardo Tavares Nggak Cuma Omon-Omon! Buktikan Persebaya Surabaya Bisa Terapkan Pertahanan Tangguh saat Kalahkan Persita - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Nggak Cuma Omon-Omon! Buktikan Persebaya Surabaya Bisa Terapkan Pertahanan Tangguh saat Kalahkan Persita

06 April 2026, 17.17 WIB

Dony Tri: Persija Tak Boleh Terpuruk usai Kekalahan dari Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Dony Tri: Persija Tak Boleh Terpuruk usai Kekalahan dari Bhayangkara FC

06 April 2026, 16.37 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

