Fisik Jadi Alarm Bahaya! Bernardo Tavares Dikejar Waktu Benahi Persebaya Surabaya Jelang Lawan Persija Jakarta

Pemain Persebaya Surabaya berusaha menjaga intensitas permainan meski kondisi fisik belum sepenuhnya ideal. (Persebaya)
JawaPos.com–Persebaya Surabaya akhirnya kembali menemukan napas kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo. Green Force menang tipis 1-0 lewat gol Francisco Rivera pada menit ke-61 dalam laga Sabtu (4/4) malam.
Kemenangan atas Persita ini terasa lebih dari sekadar tiga poin bagi Persebaya Surabaya. Hasil tersebut menjadi jawaban atas tekanan setelah tim sempat melewati dua laga super league tanpa kemenangan.
Namun di balik kemenangan atas Persita itu, ada pekerjaan rumah besar yang langsung disorot pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Kondisi fisik pemain menjadi perhatian serius yang harus segera dibenahi jelang laga panas super league kontra Persija Jakarta.
Tavares mengakui skuadnya belum berada dalam kondisi ideal secara kebugaran. Situasi ini memaksanya melakukan berbagai penyesuaian, termasuk merombak posisi pemain demi menjaga keseimbangan tim.
”Bagi saya dan terutama bagi tim, ini sangat penting di momen sulit. Banyak pemain tidak bisa bermain karena masalah fisik, jadi kami harus melakukan perubahan posisi. Hari ini menunjukkan bahwa tim ini adalah tim yang sesungguhnya,” ujar Tavares.
Meski dihantam keterbatasan, Persebaya Surabaya tetap mampu menunjukkan mentalitas kuat di lapangan. Tavares bahkan melihat perbedaan signifikan dari sisi fokus sejak para pemain menjalani pemanasan.
”Saya melihat pemain lebih fokus sejak pemanasan. Kalau kami mempersiapkan diri dengan baik, hal baik akan terjadi di pertandingan,” sambung Bernardo Tavares.
Secara permainan, Persebaya Surabaya memang tampil cukup dominan atas Persita Tangerang. Statistik mencatat Green Force menghasilkan sembilan tembakan dengan tiga mengarah tepat ke gawang lawan.
Tidak hanya itu, Persebaya Surabaya juga unggul dalam perolehan sepak pojok dengan tiga kesempatan. Meski hanya mencetak satu gol, peluang yang tercipta sebenarnya membuka kans untuk menang dengan skor lebih besar.
