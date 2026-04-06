Debut Cyrus Margono: 2 Penyelamatan Penting, Tapi Persija Tetap Tumbang

JawaPos.com–Debut Cyrus Margono bersama Persija Jakarta akhirnya terjadi di pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026. Namun, momen yang dinanti tersebut justru berakhir kurang manis setelah Persija harus mengakui keunggulan Bhayangkara FC dengan skor 2-3.

Bermain di kandang lawan, Persija datang dengan tekanan tinggi untuk meraih poin penuh demi menjaga asa dalam persaingan papan atas. Kepercayaan diberikan kepada Cyrus Margono untuk tampil sejak menit pertama, menggantikan posisi kiper senior Andritany Ardhiyasa.

Kiper bernomor punggung 93 itu sebenarnya menunjukkan awal yang cukup menjanjikan. Dia tampil tenang dan mampu membaca arah permainan dengan baik.

Salah satu momen penting terjadi pada menit ke-23 saat Cyrus berhasil menggagalkan peluang berbahaya dari Privat Mbarga. Penyelamatan tersebut sempat memberi kepercayaan diri tambahan bagi lini belakang Persija.

Namun, situasi berubah setelah Moussa Sidibe membuka keunggulan bagi Bhayangkara FC pada menit ke-27. Gol tersebut membuat tekanan terhadap Persija meningkat, terutama bagi Cyrus yang harus bekerja lebih keras mengawal gawangnya.

Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan semakin intens. Cyrus kembali menunjukkan refleks yang baik ketika menepis peluang dari Sho Yamamoto pada menit ke-77. Secara keseluruhan, dia mencatat dua penyelamatan penting sepanjang laga.

Meski begitu, gawang Persija kembali kebobolan. Dendy Sulistyawan mencetak gol melalui situasi bola mati, sebelum Sidibe menambah gol keduanya di masa injury time. Dua gol tambahan ini membuat langkah Persija untuk mengejar ketertinggalan menjadi semakin berat.

Kekalahan ini tentu menjadi pukulan bagi Persija. Selain gagal meraih poin, posisi mereka di klasemen juga semakin tertekan.