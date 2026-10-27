Hasil Liga Inggris dan Championship, VAR Jadi Sorotan dalam Laga Nottingham Forest

Nottingham Forest (x @NFFC)
JawaPos.com - Sejumlah pertandingan sepak bola Inggris menghadirkan hasil menarik pada Jumat, 23 Oktober 2026. Menurut laporan Sky Sports, Nottingham Forest harus puas bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Ipswich Town di Premier League. Sementara itu, Middlesbrough tampil produktif dengan mengalahkan Bolton Wanderers 5-1 dalam lanjutan Championship.
Pertandingan Ipswich Town melawan Nottingham Forest berlangsung ketat. Forest sempat unggul melalui gol Neco Williams, tetapi Ipswich berhasil menyamakan kedudukan lewat Julio Enciso setelah memanfaatkan kesalahan umpan balik Nikola Milenkovic.
Hasil imbang tersebut membuat kedua tim harus berbagi poin, sementara Forest masih berupaya memperbaiki posisi mereka di klasemen.
Laga itu juga diwarnai perdebatan mengenai keputusan wasit dan VAR. Bek Ipswich, Issa Diop, hanya menerima kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap James McAtee.
Insiden tersebut memunculkan pertanyaan apakah pelanggaran itu seharusnya berujung kartu merah. Keputusan tersebut menjadi salah satu topik yang ramai dibicarakan setelah pertandingan.
Di kompetisi Championship, Middlesbrough meraih kemenangan telak 5-1 atas Bolton Wanderers. Will Lankshear mencetak dua gol, sedangkan Amario Cozier-Duberry turut menyumbang gol dalam kemenangan tersebut.
Hasil ini membawa Middlesbrough ke puncak klasemen sementara Championship, memperkuat posisi mereka dalam persaingan di papan atas.
Selain hasil pertandingan, perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa persaingan sepak bola Inggris tetap berlangsung ketat, baik di Premier League maupun Championship.
Hasil imbang Forest dan kemenangan besar Middlesbrough menjadi dua sorotan utama dari rangkaian pertandingan tersebut. Perubahan klasemen selanjutnya akan bergantung pada hasil laga-laga berikutnya.
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