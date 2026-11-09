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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Senin, 9 November 2026 | 18.32 WIB

Florian Wirtz Puas, Liverpool Menang 3-1 Lawan Crystal Palace

Florian Wirtz saat cetak gol untuk Liverpool mengalahkan Crystal Palace. (Dok. Liverpool) - Image

Florian Wirtz saat cetak gol untuk Liverpool mengalahkan Crystal Palace. (Dok. Liverpool)

JawaPos.com - Florian Wirtz puas dengan kemenangan yang diraih Liverpool saat melawan Crystal Palace di pekan ke-10 Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Selhurst Park, Minggu (8/11).

Liverpool memang bermain sangat baik dan membuat Florian Wirtz merasa puas.

Dia menilai, timnya bermain efisien di lini depan karena peluang mencetak gol sedikit.

"Kami bermain bagus. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya rasa itu yang terpenting," kata Florian Wirtz kepada Sky Sports yang dikutip laman resmi Liverpool, Senin (9/11).

Menurut dia, Liverpool bermain efisien di depan gawang meski tidak memiliki banyak peluang emas.

"Mungkin kami punya, saya tidak tahu, tetapi rasanya kami tidak memiliki banyak peluang besar. Menurut saya mencetak tiga gol selalu bagus," tutur Florian Wirtz.

"Saya rasa kami juga bertahan dengan cukup baik. Jadi, performa tim yang bagus," lanjut pemain timnas Jerman itu.

Mengenai golnya menit ke-54, Wirtz mengatakan, Andoni Iraola memang menginstruksikan mereka untuk lebih banyak berada di kotak penalti.

Dia juga merasa beruntung, bola yang diberikan Bradley Barcola mengarah kepadanya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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