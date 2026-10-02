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Risma Azzah Fatin
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.09 WIB

Thomas Müller Perpanjang Masa Bakti di Vancouver Whitecaps hingga 2027

Thomas Muller (Bein Sports) - Image

Thomas Muller (Bein Sports)

JawaPos.com – Thomas Müller memperpanjang kontraknya bersama Vancouver Whitecaps hingga akhir musim MLS Sprint 2027.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (1/10), Pemain berusia 37 tahun tersebut sebelumnya dijadwalkan mengakhiri kontraknya pada Desember 2026, tetapi kini akan tetap memperkuat Whitecaps hingga Juni 2027.

Müller bergabung dengan Vancouver sebagai pemain bebas transfer pada musim panas 2025 dan telah mencatatkan 19 gol serta 12 assist dalam 45 penampilan.

Sejak bergabung, Müller menjadi salah satu pemain penting Vancouver dengan torehan 27 kontribusi gol langsung di MLS, yang terdiri atas 16 gol dan 11 assist.

Pada musim pertamanya, ia membantu Whitecaps mencapai final MLS Cup untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, meskipun Vancouver kemudian kalah dari Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi.

Whitecaps juga berhasil memenangkan Kejuaraan Kanada, sementara Müller mendapat penghargaan MLS All-Star pada awal tahun ini.

Müller mengaku menikmati pengalamannya sejak bergabung dengan Vancouver dan merasa mendapat sambutan hangat dari klub serta masyarakat setempat.

Muller juga menyebut gaya bermain menyerang dengan penguasaan bola membuatnya tetap menikmati pertandingan dan merasa kondisi fisiknya masih baik.

Dengan perpanjangan kontrak tersebut, Müller menyatakan siap melanjutkan perjalanan bersama Whitecaps dan menantikan pencapaian klub pada musim ini serta MLS Sprint 2027.

Editor: Hanny Suwindari
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