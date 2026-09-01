Frank Lampard Ungkap Mourinho dan Ancelotti sebagai Inspirasi Melatih

JawaPos.com - Frank Lampard punya kesempatan belajar langsung dari sejumlah pelatih top dunia ketika masih aktif sebagai pemain. Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Guus Hiddink, Rafael Benitez, hingga sang paman, Harry Redknapp, pernah menjadi bagian dari perjalanan kariernya.

Melansir BBC Sport, setelah delapan tahun menjalani karier sebagai manajer, Lampard mengakui ada dua sosok yang paling banyak memengaruhi pendekatannya sebagai pelatih: Mourinho dan Ancelotti.

Menariknya, kedua pelatih tersebut memiliki karakter yang sangat berbeda.

"Jose dan Carlo seperti dua sisi mata uang," kata pria berusia 48 tahun itu.

"Jose sangat mengawasi Anda, dia menularkan rasa percaya dirinya, tetapi jika Anda melanggar aturan atau melakukan kesalahan, Anda akan merasakan ketegasannya, sedangkan Carlo tenang dan kalem.”

“Ketika Anda mengingat kembali, Anda akan berpikir, 'itu lingkungan kerja yang menyenangkan'. Rasanya seperti dia mempercayai Anda. Jadi saya mencoba mengambil sedikit demi sedikit. Saya mungkin berada di tengah-tengah."

Lampard memang memiliki pengalaman istimewa bersama keduanya. Ia pernah bermain di bawah Mourinho dan Ancelotti di Chelsea, sekaligus memenangkan Premier League dan Piala FA bersama masing-masing pelatih.

Lampard Berusaha Berada di Tengah

Bagi Lampard, menjadi manajer bukan soal memilih salah satu pendekatan. Ia justru mencoba mengambil elemen terbaik dari dua karakter yang sangat berbeda tersebut.