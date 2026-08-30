Manchester United Bakal Punya Stadion Baru Berkapasitas 100.000 Penonton

Stadion Old Trafford (Instagram @twentyfouractive)
JawaPos.com - Manchester United terus mematangkan rencana pembangunan stadion baru yang bakal menjadi salah satu proyek terbesar dalam sejarah klub.
Stadion anyar tersebut dirancang memiliki kapasitas hingga 100.000 penonton dan diperkirakan menelan biaya sekitar 2 miliar poundsterling.
Kabar terbaru mengenai proyek tersebut disampaikan langsung CEO Manchester United, Omar Berrada. Ia memastikan proses persiapan masih berjalan dan klub kini memasuki tahapan penting sebelum pembangunan benar-benar dimulai.
Berrada menyampaikan perkembangan itu melalui program pertandingan Manchester United kontra Ipswich Town pada Minggu (30/8).
Menurutnya, pembangunan stadion baru tidak berdiri sendiri karena menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan di sekitar Old Trafford.
"Prosesnya terus berjalan untuk mewujudkan ambisi membangun stadion baru sebagai bagian dari pengembangan yang jauh lebih luas di sekitar Old Trafford," ujar Berrada.
Manchester United sebelumnya telah mengumumkan lokasi yang diusulkan untuk stadion anyar tersebut. Klub juga berencana terus melibatkan suporter dalam proses pengembangan selama beberapa bulan ke depan.
Keterlibatan fans menjadi salah satu perhatian utama dalam proyek ini. Manchester United ingin stadion baru tetap memiliki hubungan kuat dengan tradisi klub dan pengalaman suporter pada hari pertandingan.
Pada musim panas ini, Manchester United juga mengonfirmasi telah memperoleh tambahan lahan seluas 25 acre di sekitar Old Trafford. Lahan tersebut berada sekitar 350 meter dari stadion yang saat ini digunakan Manchester United.
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Jawa Pos
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