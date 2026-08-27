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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.04 WIB

Barcelona Batalkan Acara Penghormatan untuk Para Pemenang Piala Dunia

Presiden Barcelona Joan Laporta. (ig @jlaportaoficial) - Image

Presiden Barcelona Joan Laporta. (ig @jlaportaoficial)

JawaPos.com - Barcelona memutuskan membatalkan acara penghormatan untuk delapan pemain mereka yang baru saja memenangkan Piala Dunia bersama Spanyol.

Upacara tersebut awalnya direncanakan berlangsung pada Kamis, sebelum Barcelona menjamu Athletic Club dalam lanjutan LaLiga di Camp Nou. Namun, rencana itu akhirnya dibatalkan menyusul situasi yang memanas setelah pertandingan melawan Elche.

Sebelumnya, klub-klub lain yang memiliki pemain dalam skuad Spanyol telah memberikan penghormatan kepada para pemain mereka pada pertandingan kandang pertama setelah turnamen berakhir.

Namun, Barcelona memilih mengambil langkah berbeda. Keputusan tersebut berkaitan dengan insiden yang terjadi menjelang kemenangan 5-0 atas Elche pada Minggu.

Sejumlah pendukung Barcelona dilaporkan dipukuli dan bendera Estelada disita sebelum pertandingan. Estelada sendiri merupakan bendera yang identik dengan gerakan pro-kemerdekaan Catalonia.

Melansir ESPN, Presiden Barcelona Joan Laporta kemudian mengonfirmasi pembatalan acara tersebut.

"Upacara untuk menghormati juara dunia tidak akan berlangsung," kata Laporta. "Acara itu tidak akan berlangsung karena tidak diadakan dalam konteks yang paling tepat. [Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol] memahami keputusan tersebut."

Menurut Laporta, situasi tersebut membuat penghormatan kepada para juara dunia tidak lagi menjadi momen yang tepat. Ia juga menekankan bahwa sepak bola seharusnya menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat, bukan memperbesar konflik.

Editor: Novia Tri Astuti
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