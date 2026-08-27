Rafael Leao Tolak Tawaran Al-Hilal dan Pilih Lanjutkan Karir Pada Kompetisi Sepak Bola Eropa

JawaPos.com – Rafael Leao menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi, Al-Hilal, yang dilaporkan tertarik memboyong penyerang AC Milan tersebut pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Tawaran yang diajukan Al-Hilal disebut memiliki nilai finansial menarik bagi Leao dan AC Milan, tetapi pemain asal Portugal itu tidak tertarik melanjutkan karier di Liga Arab Saudi.

Leao lebih memilih bertahan di sepak bola Eropa dan masih mempertimbangkan sejumlah opsi sebelum bursa transfer ditutup.

Keputusan tersebut membuat masa depan Leao tetap menjadi perhatian sejumlah klub Eropa yang memantau situasinya. Galatasaray dan Aston Villa disebut sebagai klub yang berminat.

Sedangkan Tottenham Hotspur juga dilaporkan telah meminta informasi mengenai kondisi pemain berusia 27 tahun tersebut.

Agen Leao, Jorge Mendes, turut terlibat dalam pembahasan mengenai masa depan sang pemain, tetapi hingga kini belum ada kesepakatan mengenai klub yang akan menjadi tujuan berikutnya.

Di tengah spekulasi transfer, Leao telah kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya dan masih menjadi bagian dari rencana AC Milan.

Penyerang tersebut tetap membuka peluang untuk menerima tawaran dari klub Eropa sebelum bursa transfer berakhir, tetapi telah menegaskan pilihannya dengan menolak kesempatan bermain di Arab Saudi.