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Risma Azzah Fatin
Kamis, 27 Agustus 2026 | 05.58 WIB

AC Milan Mengincar Noussair Mazraoui dari Manchester United untuk Memperkuat Lini Pertahanan

AC Milan mengincar Noussair Mazraoui dari Manchester United (Bein Sports) - Image

AC Milan mengincar Noussair Mazraoui dari Manchester United (Bein Sports)

JawaPos.com – AC Milan mengincar bek Manchester United, Noussair Mazraoui, sebagai salah satu target untuk memperkuat lini pertahanan menjelang penutupan jendela transfer.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Pemain asal Maroko tersebut menarik perhatian karena mampu bermain di sisi kanan maupun kiri pertahanan sehingga memberikan pilihan taktis tambahan bagi Rúben Amorim.

Pengalaman Mazraoui di level tertinggi juga dinilai dapat menambah kualitas dan kedalaman skuad Rossoneri.

Mazraoui saat ini masih terikat kontrak bersama Manchester United hingga Juni 2028 sehingga AC Milan harus bernegosiasi dengan klub Inggris tersebut untuk merealisasikan transfer.

Manchester United diperkirakan tidak akan melepas pemain berusia 28 tahun itu tanpa menerima tawaran yang dianggap sesuai dengan nilai sang pemain.

Meskipun demikian, Milan disebut terus memantau situasi Mazraoui dan membuka peluang untuk mengajukan proposal resmi sebelum jendela transfer ditutup.

Kehadiran Mazraoui berpotensi membantu Milan meningkatkan fleksibilitas dalam mengatur lini pertahanan sekaligus memberikan Amorim lebih banyak pilihan menghadapi berbagai lawan.

Bek internasional Maroko itu juga memiliki pengalaman di Piala Dunia sehingga dinilai mampu memberikan ketenangan dan pengalaman kepada skuad Milan.

Kini, tantangan utama Rossoneri adalah meyakinkan Manchester United agar bersedia melepas Mazraoui untuk melanjutkan kariernya di Serie A.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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