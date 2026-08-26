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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 26 Agustus 2026 | 20.44 WIB

Tak Lagi Banyak Buang Waktu, Aturan Baru Serie A Bikin Pertandingan Lebih Lama dan Menarik

Aturan baru Serie A tingkatkan durasi waktu bermain efektif hingga 5 menit. (Istimewa) - Image

Aturan baru Serie A tingkatkan durasi waktu bermain efektif hingga 5 menit. (Istimewa)

JawaPos.com - Serie A mulai menunjukkan perubahan setelah aturan baru terkait waktu bermain diterapkan pada musim 2026/2027.

Kompetisi kasta tertinggi Italia kini memiliki rata-rata waktu bermain efektif yang lebih tinggi dibandingkan musim lalu.

Dalam beberapa pertandingan awal, bola lebih lama berada dalam permainan.

Rata-rata waktu bermain efektif Serie A mencapai 59 menit 14 detik per pertandingan, meningkat hampir lima menit dibandingkan musim lalu di kisaran 54 menit 20 detik.

Perubahan ini menjadi kabar positif bagi sejumlah pelatih yang sebelumnya sering mengeluhkan kebiasaan membuang waktu dalam pertandingan.

Gian Piero Gasperini dan Cesc Fabregas termasuk dua pelatih yang menyambut baik penerapan aturan tersebut.

Gasperini secara terbuka mengapresiasi perubahan itu setelah timnya meraih kemenangan atas Fiorentina.

Menurut dia, pertandingan kini memberikan lebih banyak waktu bagi pemain untuk benar-benar bermain sepak bola.

“Senang sekali, akhirnya kami bermain lebih banyak,” ujar Gasperini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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