Kylian Mbappé Kembali ke Real Madrid dengan Pesan Optimistis yang Menggembirakan Penggemar

Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com – Kylian Mbappé kembali ke Real Madrid setelah membela Prancis pada Piala Dunia 2026 dan siap memulai musim ketiganya bersama klub tersebut.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (20/8), Penyerang asal Prancis itu kembali berlatih di Valdebebas dan mengaku antusias dapat kembali berkumpul dengan rekan-rekan setimnya setelah menjalani masa jeda kompetisi.
Mbappé juga menyambut kedatangan José Mourinho yang kembali menangani Real Madrid dan menilai pengalaman pelatih asal Portugal tersebut dapat membantu tim menghadapi persaingan musim mendatang.
Mbappé menyadari persiapan pramusim menjadi penting karena dirinya bergabung lebih lambat akibat tampil bersama Prancis di Piala Dunia 2026.
Pemain berusia 27 tahun itu ingin memanfaatkan masa persiapan untuk mengembalikan kebugaran, memahami strategi staf pelatih, serta membantu Real Madrid membangun kekuatan sebelum menghadapi berbagai kompetisi. Setelah meraih pencapaian secara individu.
Mbappé kini menegaskan bahwa fokus utamanya adalah membantu Real Madrid mengubah performa tersebut menjadi keberhasilan bersama.
Pesan paling menggembirakan bagi pendukung Real Madrid datang ketika Mbappé menyatakan keyakinannya bahwa klub tersebut mampu meraih trofi pada musim ini.
“Kita akan memenangkan trofi tahun ini,” ujar Mbappé dalam pernyataan yang dibagikan melalui saluran media resmi Real Madrid.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan ambisi Mbappé untuk membawa Real Madrid meraih kesuksesan bersama Mourinho dan membuktikan target tersebut di lapangan.
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Jawa Pos
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