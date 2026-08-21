Barcelona Akan Debut LaLiga Musim 2026/27 dengan Bertandang ke Markas Elche

JawaPos.com – Barcelona akan menjalani debut di LaLiga 2026-27 dengan menghadapi Elche CF pada pertandingan pekan kedua, Minggu (23/8/2026).

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (20/8), Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 21.30 waktu Spanyol atau Senin, (24/8/226), pukul 02.30 WIB di Stadion Martínez Valero, markas Elche.

Barcelona sebelumnya dijadwalkan menghadapi Athletic Club pada laga pembuka, tetapi pertandingan tersebut ditunda.

Pertandingan melawan Elche menjadi kesempatan bagi Barcelona untuk mengawali kompetisi dengan meraih tiga poin di kandang lawan.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, juga akan menggunakan pertandingan tersebut untuk mengevaluasi perkembangan skuad setelah menjalani rangkaian pramusim dan Trofi Joan Gamper.

Integrasi pemain baru serta penerapan strategi permainan menjadi sejumlah aspek yang akan menjadi perhatian dalam pertandingan perdana Barcelona di LaLiga musim ini.

Bagi Elche, pertandingan kandang menghadapi Barcelona menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan setelah kembali berkompetisi di level tertinggi sepak bola Spanyol.

Stadion Martínez Valero diperkirakan menjadi salah satu lokasi pertandingan yang menarik perhatian pada pekan kedua LaLiga 2026-27.