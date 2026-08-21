Kepindahan Rodri ke Barcelona Disambut Enzo Maresca sebagai Keputusan yang Menguntungkan Kedua Klub

JawaPos.com – Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, menilai kepindahan Rodri ke Barcelona merupakan situasi yang saling menguntungkan bagi pemain dan kedua klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (20/8), Rodri resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Barcelona dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai EUR 76,5 juta atau sekitar Rp1,49 triliun.

Kepindahan tersebut mengakhiri perjalanan tujuh tahun Rodri bersama Manchester City setelah mencatatkan 298 penampilan dan mencetak 28 gol di seluruh kompetisi.

Maresca menyebut Rodri sebagai pemain berkualitas yang akan diinginkan oleh klub atau pelatih mana pun karena kontribusinya selama memperkuat Manchester City.

Gelandang berusia 30 tahun itu mempersembahkan 13 trofi utama bersama Manchester City, termasuk Liga Champions 2022/23, serta meraih sejumlah penghargaan individu dan prestasi bersama tim nasional Spanyol.

Maresca juga menyampaikan apresiasi kepada Rodri dan menilai kedua pihak dapat mengambil manfaat dari keputusan transfer tersebut.

Rodri menjadi salah satu pemain penting dalam keberhasilan Manchester City selama beberapa musim terakhir dengan mencatatkan tingkat kemenangan tim sebesar 71,5 persen ketika dirinya tampil.

Selama memperkuat Manchester City, Rodri juga menjadi pemain dengan jumlah umpan, umpan sukses, dan sentuhan terbanyak dibandingkan pemain lain dalam periode yang sama.