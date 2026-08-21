Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 21 Agustus 2026 | 20.12 WIB

Kepindahan Rodri ke Barcelona Disambut Enzo Maresca sebagai Keputusan yang Menguntungkan Kedua Klub

Rodri resmi bergabung dengan Barcelona (Bein Sports) - Image

Rodri resmi bergabung dengan Barcelona (Bein Sports)

JawaPos.com – Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, menilai kepindahan Rodri ke Barcelona merupakan situasi yang saling menguntungkan bagi pemain dan kedua klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (20/8), Rodri resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Barcelona dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai EUR 76,5 juta atau sekitar Rp1,49 triliun.

Kepindahan tersebut mengakhiri perjalanan tujuh tahun Rodri bersama Manchester City setelah mencatatkan 298 penampilan dan mencetak 28 gol di seluruh kompetisi.

Maresca menyebut Rodri sebagai pemain berkualitas yang akan diinginkan oleh klub atau pelatih mana pun karena kontribusinya selama memperkuat Manchester City.

Gelandang berusia 30 tahun itu mempersembahkan 13 trofi utama bersama Manchester City, termasuk Liga Champions 2022/23, serta meraih sejumlah penghargaan individu dan prestasi bersama tim nasional Spanyol.

Maresca juga menyampaikan apresiasi kepada Rodri dan menilai kedua pihak dapat mengambil manfaat dari keputusan transfer tersebut.

Rodri menjadi salah satu pemain penting dalam keberhasilan Manchester City selama beberapa musim terakhir dengan mencatatkan tingkat kemenangan tim sebesar 71,5 persen ketika dirinya tampil.

Selama memperkuat Manchester City, Rodri juga menjadi pemain dengan jumlah umpan, umpan sukses, dan sentuhan terbanyak dibandingkan pemain lain dalam periode yang sama.

Kepergian Rodri diperkirakan membuat Manchester City semakin aktif di bursa transfer untuk mencari pemain yang dapat mengisi posisi yang ditinggalkannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Barcelona Dapat Kembali Harapan Rodri Usai Enzo Maresca Tidak Berikan Jaminan Masa Depan Sang Pemain - Image
Sepak Bola

Barcelona Dapat Kembali Harapan Rodri Usai Enzo Maresca Tidak Berikan Jaminan Masa Depan Sang Pemain

Rabu, 19 Agustus 2026 | 20.15 WIB

Barcelona Kembali Dapat Harapan Rodri Usai Enzo Maresca Tidak Berikan Jaminan Masa Depan Sang Pemain - Image
Sepak Bola

Barcelona Kembali Dapat Harapan Rodri Usai Enzo Maresca Tidak Berikan Jaminan Masa Depan Sang Pemain

Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.19 WIB

Manchester City dari Arsenal, Maresca Alihkan Fokus ke Laga Perdana Liga Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City dari Arsenal, Maresca Alihkan Fokus ke Laga Perdana Liga Inggris

Senin, 17 Agustus 2026 | 23.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 - Image
1

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

2

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

3

Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!

6

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

7

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?

8

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

9

Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!

10

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore