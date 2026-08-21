Tottenham Siapkan Kejutan Besar! Savinho dan Omar Marmoush Jadi Target Transfer

Omar Marmoush meluapkan kegembiraannya setelah mencetak dua gol yang membawa Manchester City lolos ke final Carabao Cup. Ia menyoroti mentalitas tim dan ambisi meraih trofi.
JawaPos.com - Tottenham Hotspur mulai bergerak lebih serius memperkuat lini serang mereka sebelum bursa transfer musim panas 2026 ditutup dengan kemungkinan mendatangkan dua pemain Manchester City, Savinho dan Omar Marmoush.
Menurut laporan The Sun, Tottenham sudah cukup lama melakukan pembicaraan untuk mendapatkan Savinho. Winger asal Brasil berusia 22 tahun tersebut menjadi salah satu target utama Spurs sepanjang musim panas.
Namun, Tottenham kini tidak hanya mengejar Savinho. Mereka juga berusaha membuka peluang untuk merekrut Marmoush yang sudah lama masuk dalam radar klub.
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Marmoush bukan nama baru bagi Tottenham. Spurs disebut telah memantau penyerang asal Mesir itu sejak masih bermain untuk Eintracht Frankfurt. Ketertarikan tersebut muncul sebelum Marmoush akhirnya pindah ke Manchester City pada Januari 2025.
Meski begitu, sampai sekarang belum ada kesepakatan untuk transfer kedua pemain tersebut. Negosiasi masih berlangsung, tetapi Tottenham disebut mulai mendapatkan perkembangan positif dalam pembicaraan dengan Manchester City.
Spurs ingin setidaknya mendatangkan dua pemain depan sebelum jendela transfer ditutup. Selain Savinho dan Marmoush, mereka juga masih memantau situasi Cody Gakpo di Liverpool serta winger Chelsea, Pedro Neto.
Savinho sendiri sebelumnya sudah pernah menjadi target Tottenham. Pada musim panas tahun lalu, Spurs bahkan sempat membahas transfer pemain Brasil tersebut dengan nilai sekitar 43 juta poundsterling.
Manchester City saat itu menolak melepas Savinho. The Citizens kemudian memberikan kontrak baru yang membuat sang pemain terikat hingga 2031.
Situasi tersebut berpotensi berubah pada musim panas ini. Manchester City kini berada di bawah arahan Roberto De Zerbi setelah era Pep Guardiola berakhir. Pergantian pelatih dapat membuka peluang perubahan dalam komposisi skuad.
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Jawa Pos
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