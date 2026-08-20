Rayakan Seabad Napoli, Dongfeng Kembali Jadi Sponsor Partenopei

JawaPos.com - Kemitraan SSC Napoli dan produsen mobil asal Tiongkok, Dongfeng, yang dimulai musim lalu kembali berlanjut musim ini.

Selain sponsor jersey, Dongfeng bakal menyediakan mobil mereka untuk pemain, staf pelatih, dan manajemen Napoli. Pilihannya bisa mobil listrik maupun mobil hybrid (bensin-listrik).

“Kami bangga dapat melanjutkan kemitraan kami dengan tim bergengsi dan sukses seperti Napoli pada musim 2026–2027. Kami lebih bangga mengetahui bahwa kami akan mendukung klub tersebut pada tahun yang istimewa,” kata Massimiliano Alesi, chief operating officer Dongfeng Motor Italia, dikutip dari La Gazzetta dello Sport.

Tahun istimewa yang dimaksud Alesi tak lain tahun ini bertepatan dengan perayaan seabad Napoli.