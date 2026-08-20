Goncalo Ramos Bikin Persaingan Capocannoniere Serie A Ketat, O Feiticeiro Sulitkan Striker Italia

Goncalo Ramos diprediksi meramaikan persaingan Capocannoniere Serie A 2026-2027. Striker AC Milan itu diyakini bisa mencetak lebih dari 15 gol. (Dok. UEFA)
JawaPos.com - Selepas Covid-19, hanya dua musim attaccante asli Italia sukses merengkuh gelar Capocannoniere atau top scorer Serie A. Tiga musim lainnya, gelar tersebut jadi milik striker impor. Striker Inter berkebangsaan Argentina, Lautaro Martinez, adalah pemenang musim lalu.
Musim ini, persaingan Capocannoniere diramaikan striker impor lainnya, Goncalo Ramos. Striker baru AC Milan berkebangsaan Portugal yang diboyong dari klub Paris Saint-Germain.
“Dia (Ramos) striker yang fantastis,” begitu yang dikatakan wide attacker AC Milan Samuel Chukwueze seperti dilansir dari Football Italia.
“Dia tahu kapan harus maju, dia bagus dalam duel udara, dan dia menyerang di belakang lini pertahanan lawan,” imbuh Chukwueze yang baru pulang dari peminjaman di Fulham FC.
O Feiticeiro –julukan Ramos– sudah menunjukkan ketajamannya ketika membantu AC Milan mengalahkan Manchester United 4-2 dalam pramusim di Wroclaw, Polandia, akhir pekan lalu (16/8).
Pandit sekaligus mantan bek kanan AC Milan Christian Panucci meyakini Ramos bisa meramaikan persaingan Capocannoniere Serie A musim ini. Panucci pun sudah mengamati perkembangan Ramos selama pramusim.
“Aku yakin dia akan mencetak lebih dari 15 gol,” klaim Panucci dikutip dari Tuttomercatoweb.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027