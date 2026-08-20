Goncalo Ramos Bikin Persaingan Capocannoniere Serie A Ketat, O Feiticeiro Sulitkan Striker Italia

JawaPos.com - Selepas Covid-19, hanya dua musim attaccante asli Italia sukses merengkuh gelar Capocannoniere atau top scorer Serie A. Tiga musim lainnya, gelar tersebut jadi milik striker impor. Striker Inter berkebangsaan Argentina, Lautaro Martinez, adalah pemenang musim lalu.

Musim ini, persaingan Capocannoniere diramaikan striker impor lainnya, Goncalo Ramos. Striker baru AC Milan berkebangsaan Portugal yang diboyong dari klub Paris Saint-Germain.

“Dia (Ramos) striker yang fantastis,” begitu yang dikatakan wide attacker AC Milan Samuel Chukwueze seperti dilansir dari Football Italia.

“Dia tahu kapan harus maju, dia bagus dalam duel udara, dan dia menyerang di belakang lini pertahanan lawan,” imbuh Chukwueze yang baru pulang dari peminjaman di Fulham FC.

O Feiticeiro –julukan Ramos– sudah menunjukkan ketajamannya ketika membantu AC Milan mengalahkan Manchester United 4-2 dalam pramusim di Wroclaw, Polandia, akhir pekan lalu (16/8).

Pandit sekaligus mantan bek kanan AC Milan Christian Panucci meyakini Ramos bisa meramaikan persaingan Capocannoniere Serie A musim ini. Panucci pun sudah mengamati perkembangan Ramos selama pramusim.