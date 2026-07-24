Lazio Incar Santiago Gimenez, Gennaro Gattuso Jadikan Striker AC Milan Target Utama

JawaPos.com - Lazio dikabarkan menjadikan striker AC Milan, Santiago Gimenez, sebagai target utama pada bursa transfer musim panas 2026. Pelatih Gennaro Gattuso disebut menginginkan penyerang asal Meksiko itu untuk menjadi ujung tombak utama Biancocelesti musim depan.

Meski performa Gimenez bersama AC Milan belum sepenuhnya memuaskan, Gattuso diyakini tetap melihat kualitas sang pemain sebagai sosok yang sesuai dengan kebutuhan tim.

Gattuso Pilih Santiago Gimenez Menurut laporan Il Messaggero yang dikutip CalcioMercato, Gattuso telah menyampaikan daftar pemain incarannya kepada manajemen Lazio sejak mulai bekerja di Formello.

Dalam daftar tersebut, Santiago Gimenez disebut berada di posisi teratas.

"Saat ini Gimenez menempati posisi teratas dalam daftar incaran klub. Sementara itu, negosiasi dengan Fluminense mengalami kebuntuan dan sejumlah opsi lain belum mampu meyakinkan Gattuso," tulis laporan tersebut.

Performa Menurun Tak Kurangi Kepercayaan Musim lalu menjadi periode yang tidak mudah bagi Gimenez.

Cedera membuat penampilannya bersama AC Milan tidak maksimal. Ia hanya mencetak satu gol di Coppa Italia dan gagal mencetak gol di Serie A.

Penyerang timnas Meksiko itu juga mengalami cedera pergelangan kaki saat membela negaranya sehingga gagal memberikan kontribusi maksimal di ajang internasional.

Meski demikian, Gattuso tetap percaya dengan kualitas Gimenez yang pernah tampil tajam bersama Feyenoord.