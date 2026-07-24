Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Bramasta JP
Sabtu, 25 Juli 2026 | 00.03 WIB

Lazio Incar Santiago Gimenez, Gennaro Gattuso Jadikan Striker AC Milan Target Utama

Lazio menjadikan Santiago Gimenez sebagai target utama. Gennaro Gattuso ingin meminjam striker AC Milan tersebut musim panas ini. (Dok. ACM) - Image

Lazio menjadikan Santiago Gimenez sebagai target utama. Gennaro Gattuso ingin meminjam striker AC Milan tersebut musim panas ini. (Dok. ACM)

JawaPos.com - Lazio dikabarkan menjadikan striker AC Milan, Santiago Gimenez, sebagai target utama pada bursa transfer musim panas 2026. Pelatih Gennaro Gattuso disebut menginginkan penyerang asal Meksiko itu untuk menjadi ujung tombak utama Biancocelesti musim depan.

Meski performa Gimenez bersama AC Milan belum sepenuhnya memuaskan, Gattuso diyakini tetap melihat kualitas sang pemain sebagai sosok yang sesuai dengan kebutuhan tim.

Gattuso Pilih Santiago Gimenez

Menurut laporan Il Messaggero yang dikutip CalcioMercato, Gattuso telah menyampaikan daftar pemain incarannya kepada manajemen Lazio sejak mulai bekerja di Formello.

Dalam daftar tersebut, Santiago Gimenez disebut berada di posisi teratas.

"Saat ini Gimenez menempati posisi teratas dalam daftar incaran klub. Sementara itu, negosiasi dengan Fluminense mengalami kebuntuan dan sejumlah opsi lain belum mampu meyakinkan Gattuso," tulis laporan tersebut.

Performa Menurun Tak Kurangi Kepercayaan

Musim lalu menjadi periode yang tidak mudah bagi Gimenez.

Cedera membuat penampilannya bersama AC Milan tidak maksimal. Ia hanya mencetak satu gol di Coppa Italia dan gagal mencetak gol di Serie A.

Penyerang timnas Meksiko itu juga mengalami cedera pergelangan kaki saat membela negaranya sehingga gagal memberikan kontribusi maksimal di ajang internasional.

Meski demikian, Gattuso tetap percaya dengan kualitas Gimenez yang pernah tampil tajam bersama Feyenoord.

Selama membela klub Belanda tersebut, Gimenez mencetak 65 gol dalam 105 pertandingan dalam kurun dua setengah musim.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Akuisisi Reggina Rampung, Claudio Lotito Bicara Target Besar dan Nasib Lazio - Image
Sepak Bola Dunia

Akuisisi Reggina Rampung, Claudio Lotito Bicara Target Besar dan Nasib Lazio

Rabu, 22 Juli 2026 | 12.41 WIB

Resmi Latih Lazio, Gennaro Gattuso Akui Kegagalan Bersama Timnas Italia Jadi Luka Seumur Hidup - Image
Sepak Bola Dunia

Resmi Latih Lazio, Gennaro Gattuso Akui Kegagalan Bersama Timnas Italia Jadi Luka Seumur Hidup

Senin, 13 Juli 2026 | 02.29 WIB

Tinggalkan Inter Milan, Stefan de Vrij Selangkah Lagi Merapat ke Panathinaikos - Image
Sepak Bola Dunia

Tinggalkan Inter Milan, Stefan de Vrij Selangkah Lagi Merapat ke Panathinaikos

Kamis, 25 Juni 2026 | 16.41 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore