Akuisisi Reggina Rampung, Claudio Lotito Bicara Target Besar dan Nasib Lazio

Presiden Lazio Claudio Lotito mengambil alih kepemilikan Reggina. (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Lazio Claudio Lotito resmi memperluas kiprahnya di sepak bola Italia setelah mengambil alih kepemilikan Reggina. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Stadion Oreste Granillo, Reggio Calabria, Senin (20/7) waktu setempat.
Kehadiran Claudio Lotito disambut antusias para pendukung Reggina. Wali Kota Reggio Calabria Francesco Cannizzaro bahkan memberikan syal kebanggaannya kepada pengusaha sekaligus senator Italia tersebut sebagai simbol dimulainya era baru klub.
Dalam kesempatan itu, Claudio Lotito menegaskan bahwa dirinya datang bukan sekadar membawa janji. Dia ingin membangun Reggina dengan proyek jangka panjang yang berlandaskan profesionalisme dan identitas klub.
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Menurut dia, target utama adalah mengembalikan Reggina ke level yang layak di sepak bola Italia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dia berkomitmen memberikan dukungan finansial sekaligus pengalaman yang telah diperolehnya selama bertahun-tahun mengelola klub.
Lotito juga berharap para suporter menjadi kekuatan tambahan bagi tim di setiap pertandingan. "Kami ingin membangun tim yang mampu bersaing di papan atas, bukan sekadar menjadi pelengkap kompetisi. Reggina harus kembali menjadi klub yang disegani," ujar dia.
Selain membahas proyek bersama Reggina, Lotito kembali mengkritik aturan multipemilikan klub yang diterapkan Federasi Sepak Bola Italia. Menurut dia, regulasi tersebut justru menghambat perkembangan sepak bola nasional.
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Dia menilai kepemilikan lebih dari satu klub bisa memberikan banyak manfaat, mulai dari efisiensi finansial, pembinaan pemain muda hingga menjaga eksistensi klub-klub di daerah. Lotito bahkan menyebut konsep tersebut mampu memperkuat identitas sepak bola lokal apabila dikelola secara profesional.
Karena itu, dia berharap aturan tersebut dapat dikaji ulang pada masa mendatang. Pernyataan yang paling menarik perhatian datang ketika Lotito ditanya mengenai kemungkinan melepas kepemilikan Lazio agar tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku.
Alih-alih memberikan jawaban pasti, pria berusia 69 tahun itu memilih merespons dengan kalimat yang memancing spekulasi. "Dalam 12 bulan ke depan, jalan Tuhan selalu penuh kejutan," ucap Lotito.
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