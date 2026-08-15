Erling Haaland Terima Empat Sertifikat Guinness World Records, Cetak 4 Rekor

JawaPos.com - Striker Manchester City dan timnas Norwegia Erling Haaland menerima empat sertifikat Guinness World Records. Dua pencapaian bersama City dan dua pencapaian lainnya bersama Landslaget –julukan timnas Norwegia.

Bersama The Citizens, Haaland menjadi pemain tercepat yang mencapai 100 gol di Premier League. Pemilik julukan Terminator itu hanya membutuhkan 111 laga.

Berkat 36 gol dalam 38 pertandingan, Haaland juga menahbiskan diri sebagai pemain yang mencetak gol terbanyak pada musim debutnya di Premier League.

Haaland melampaui 34 gol yang dicetak oleh Andy Cole dan Alan Shearer pada musim 1993–1994 dan 1994–1995.

Sementara bersama Landslaget, Haaland menorehkan predikat pencetak gol terbanyak sepanjang masa UEFA Nations League dengan 19 gol. Satu rekor lagi karena striker 26 tahun itu mencetak gol terbanyak dalam satu pertandingan Liga Champions.

Pada 14 Maret 2023, Haaland mencetak lima gol ke gawang RB Leipzig untuk menyamai rekor Lionel Messi (FC Barcelona/2012) dan Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk/2014).