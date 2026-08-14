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Aprillia JP
Jumat, 14 Agustus 2026 | 14.25 WIB

Wonderkid Aston Villa Brian Madjo Cetak Gol Debut Kontra PSG, John McGinn Terpukau

Brian Madjo mencetak gol pada debut bersama Aston Villa melawan PSG. John McGinn memuji fisik dan mentalitas striker 17 tahun itu. (Dok. @brian_madjo/Instagram) - Image

Brian Madjo mencetak gol pada debut bersama Aston Villa melawan PSG. John McGinn memuji fisik dan mentalitas striker 17 tahun itu. (Dok. @brian_madjo/Instagram)

JawaPos.com - Brian Madjo langsung mencuri perhatian pada debutnya bersama Aston Villa. Penyerang 17 tahun itu mencetak gol ke gawang PSG dalam kekalahan 1-2 pada Piala Super Eropa di Salzburg, Kamis (13/8), sekaligus menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah kompetisi tersebut.

Kapten Aston Villa John McGinn pun memberikan pujian khusus kepada Madjo. Menurutnya, penampilan sang striker semakin mengesankan karena ia mampu bangkit setelah beberapa peluang sebelumnya gagal menjadi gol.

Madjo sebenarnya bisa saja mencetak lebih dari satu gol dalam pertandingan tersebut. Penyerang setinggi 193 sentimeter itu dua kali mengancam melalui sundulan yang melebar dan sempat melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang.

Gol yang ditunggu akhirnya datang pada menit ke-45. Menerima umpan silang McGinn, Madjo menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahan Willian Pacho sebelum melepaskan tembakan yang mengarah ke sisi dalam tiang jauh.

Gol tersebut membuat skor menjadi 1-1 sekaligus menandai awal yang luar biasa bagi Madjo di tim utama Aston Villa.

“Dia benar-benar luar biasa. Usianya baru 17 tahun dan dia memiliki kondisi fisik yang sangat bagus,” kata McGinn dikutip dari ESPN.

Di balik debut tersebut terdapat penantian panjang. Madjo didatangkan Aston Villa dari Metz pada Januari 2026, tetapi persoalan regulasi FIFA terkait kelayakan pemain di bawah usia 18 tahun membuatnya harus menunggu sekitar delapan bulan sebelum bisa tampil.

Penundaan itu tidak membuat Madjo kehilangan fokus. McGinn justru melihat kemampuan sang penyerang menjaga kondisi fisiknya selama masa penantian sebagai tanda kuatnya mentalitas.

“Dia sudah melalui banyak hal. Dia tidak bisa bermain selama enam bulan hingga satu tahun dan dia mampu menghadapinya dengan luar biasa. Dia tetap menjaga dirinya dalam kondisi yang bagus,” ujar McGinn.

Madjo kemudian menunjukkan kualitas lain yang membuat McGinn semakin terkesan. Meski beberapa peluang sebelumnya terbuang, ia tetap berada di posisi yang tepat hingga akhirnya mendapatkan kesempatan mencetak gol.

Editor: Hendra
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Sumber: ESPN
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