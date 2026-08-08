Antoine Griezmann Curi Perhatian Penggemar Orlando City Setelah Tampil Impresif

JawaPos.com – Antoine Griezmann semakin mendapat tempat di hati Orlando City dan para pendukung barunya setelah tampil gemilang dalam pertandingan di Stadion Inter&Co.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (8/8), Dikeahui lebih dari 25.000 penonton menyaksikan aksi penyerang asal Prancis tersebut, yang kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan.

Penampilan tersebut semakin memperkuat kesan positif Griezmann sejak bergabung dengan klub Major League Soccer tersebut.

Griezmann menunjukkan dampak langsung dalam empat pertandingan pertamanya bersama Orlando City dengan mencetak dua gol dan satu assist. Kontribusi tersebut membuat pemain berusia 35 tahun itu mulai dianggap sebagai salah satu sosok penting sekaligus pemimpin baru di dalam skuad.

Hubungan yang semakin dekat dengan rekan-rekan setimnya juga membantu Griezmann beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan barunya.

Salah satu momen yang paling menarik perhatian terjadi ketika Orlando City mendapatkan hadiah penalti dalam pertandingan tersebut.

Meskipun memiliki kesempatan untuk mengambil tendangan penalti, Griezmann memilih memberikan bola kepada Tyrese Spicer yang sebelumnya dilanggar di dalam kotak penalti.

Spicer berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sedangkan Griezmann langsung menghampirinya untuk merayakan gol tersebut dan menunjukkan hubungan positif di antara keduanya.

Kehadiran Griezmann menjadi suntikan motivasi bagi Orlando City yang saat ini berusaha memperbaiki posisi di klasemen MLS dan mengamankan tiket ke babak playoff.