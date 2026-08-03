AZ Alkmaar Hancurkan PSV, 4 Gol Tanpa Balas untuk Rebut Johan Cruyff Shield Kedua dalam Sejarah Klub

AZ Alkmaar raih kemenangan menyakinkan atas PSV dalam pertandingan Johan Cruyff Shield (Flashscore)
JawaPos.com – AZ Alkmaar membuat kejutan besar dengan mengalahkan PSV Eindhoven 4-0 dalam pertandingan pembuka musim untuk merebut Johan Cruyff Shield kedua sepanjang sejarah klub.
Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (3/8), Kemenangan tersebut diraih oleh juara KNVB Beker atas juara Eredivisie dalam laga tradisional pembuka kompetisi Belanda. Hasil ini menjadi awal musim yang sempurna bagi AZ Alkmaar setelah tampil dominan sepanjang pertandingan.
Pertandingan berubah setelah PSV harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah yang diterima Joey Veerman pada menit ke-18. Wasit Serdar Gözübüyük mengusir Veerman setelah melakukan tekel keras terhadap Mexx Meerdink setelah melihat tayangan ulang VAR.
AZ Alkmaar kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan membuka skor melalui sundulan Meerdink pada menit ke-24.
Memasuki babak kedua, AZ Alkmaar memperlebar jarak melalui serangan balik cepat yang diselesaikan Wesley Patati untuk mengubah skor menjadi 2-0.
Elijah Dijkstra kemudian mencetak gol ketiga setelah memanfaatkan peluang dari skema serangan balik lainnya yang membuat PSV semakin kesulitan mengejar ketertinggalan.
AZ Alkmaar memastikan kemenangan besar setelah Ro-Zangelo Daal mencetak gol dari titik penalti akibat pelanggaran Yarek Gasiorowski terhadap Calvin Stengs.
PSV sebenarnya sempat memiliki peluang mencetak gol hiburan pada menit ke-80 melalui Ivan Perisic, tetapi gol tersebut dianulir karena posisi offside.
Kemenangan ini membuat AZ Alkmaar meraih Johan Cruyff Shield untuk kedua kalinya setelah sebelumnya berhasil mendapatkannya pada 2013. Sementara itu, PSV harus segera bangkit untuk menghadapi musim Eredivisie yang akan dimulai pekan berikutnya.
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