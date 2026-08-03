Preston North End Resmi Membatalkan Pertandingan Persahabatan Melawan Barcelona

JawaPos.com – FC Barcelona dipastikan tidak menjalani pertandingan persahabatan melawan Preston North End setelah klub asal Inggris tersebut membatalkan laga yang telah dijadwalkan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (3/8), Preston North End menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki jumlah pemain yang mencukupi untuk memenuhi ketentuan pertandingan.

Kondisi tersebut membuat laga pramusim yang sedianya menjadi penutup tur Barcelona di Inggris resmi dibatalkan.

Menurut laporan, Preston North End sempat mengusulkan penggunaan sejumlah pemain dari tim cadangan agar pertandingan tetap dapat dilaksanakan. Namun, Barcelona menolak usulan tersebut karena menilai kondisi tersebut tidak lagi sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat kedua klub.

Setelah tidak ditemukan solusi, Preston North End akhirnya memutuskan untuk membatalkan pertandingan tersebut.

Pembatalan laga membuat Barcelona hanya menjalani satu pertandingan selama tur pramusim di Inggris.

Sebelumnya, tim asuhan Hansi Flick bermain imbang 2-2 melawan Birmingham City sebelum akhirnya menang melalui adu penalti. Setelah agenda melawan Preston dibatalkan, skuad Barcelona memutuskan kembali ke Spanyol lebih awal untuk melanjutkan persiapan menghadapi musim baru.

Barcelona selanjutnya dijadwalkan mengikuti turnamen pramusim pada 8 Agustus dengan menghadapi Nottingham Forest dan Udinese. Setelah itu, Blaugrana akan menjamu Al Ahly dalam ajang Trofi Joan Gamper sebelum memulai kompetisi LaLiga musim 2026/2027.