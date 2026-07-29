Kisah Deportivo Municipal: Dibuang ke Liga Amatir Peru, Bangkit Lewat 1.000 Sponsor dari UMKM dan Suporter

JawaPos.com - Kisah Deportivo Municipal menjadi salah satu contoh menarik bagaimana kreativitas bisa menjadi jalan keluar saat sebuah klub sepak bola menghadapi krisis. Klub legendaris asal Peru itu memang tengah mengalami masa sulit setelah dihantam persoalan finansial yang berkepanjangan.

Namun, di tengah kondisi tersebut, mereka justru menemukan cara baru untuk menjaga klub tetap bertahan. Deportivo Municipal harus menerima kenyataan pahit setelah didiskualifikasi dari Liga 3 Peru musim 2026. Hukuman itu dijatuhkan karena klub memiliki tunggakan kewajiban kepada Serikat Pesepak Bola Profesional Peru (SAFAP) dan Federasi Sepak Bola Peru (FPF).

Akibat sanksi tersebut, Deportivo Municipal dipastikan turun ke Copa Perú mulai musim 2027. Kompetisi tersebut merupakan level amatir dalam struktur sepak bola Peru, sehingga menjadi kemunduran besar bagi klub yang memiliki sejarah panjang di negeri itu.

Situasi keuangan yang sulit membuat Municipal kesulitan mendapatkan sponsor utama. Alih-alih menunggu perusahaan besar datang, manajemen memilih mencari solusi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Mereka kemudian meluncurkan program bertajuk Los Mil Sponsors del Muni atau 1.000 Sponsor Muni. Konsepnya sederhana, tetapi cukup inovatif. Klub mendesain jersey dengan ratusan kotak kecil menyerupai piksel.

Setiap kotak dijual sebagai ruang iklan yang dapat diisi logo sponsor. Harga setiap slot dipatok sekitar 200 Sol Peru atau kurang lebih Rp 1 juta sehingga dapat dijangkau pelaku UMKM, toko kecil, barbershop, restoran, hingga para suporter.

Melalui program tersebut, siapa pun memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan klub. Tak hanya perusahaan, para penggemar juga bisa ikut mendukung secara langsung dengan membeli satu slot di jersey.

Respons yang diterima ternyata jauh melampaui perkiraan. Dalam kurun waktu sekitar tiga bulan, seluruh 1.000 slot sponsor berhasil terjual habis.