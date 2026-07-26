Mia Khalifa Raup Untung Rp 10,6 Miliar, usai Bertaruh US$ 1 Juta pada Kemenangan Spanyol di Final Piala Dunia 2026

Mia Khalifa menang taruhan US$ 1 juta di final Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Dunia sepak bola kembali menghadirkan cerita menarik di luar lapangan. Kali ini, perhatian publik tertuju kepada aktris, model, sekaligus influencer Mia Khalifa. Dia dikabarkan meraih keuntungan besar setelah memasang taruhan pada laga final Piala Dunia.
Mia Khalifa disebut berani memasang taruhan senilai US$ 1 juta untuk mendukung kemenangan timnas Spanyol atas Argentina pada partai puncak turnamen piala dunia. Keputusan tersebut ternyata membuahkan hasil manis.
Hanya dalam waktu sekitar dua jam, hasil pertandingan berpihak kepada Spanyol. Taruhan yang dipasang Mia Khalifa pun dinyatakan menang dan membuatnya mengantongi keuntungan sebesar US$ 650 ribu, atau setara sekitar Rp 10,6 miliar.
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Nilai keuntungan tersebut langsung menjadi perbincangan di media sosial. Banyak penggemar yang terkejut dengan nominal taruhan yang dipasang, sementara lainnya menilai Mia cukup percaya diri dalam membaca peluang pertandingan.
Meski dikenal luas sebagai figur di dunia hiburan dan media sosial, Mia Khalifa memang beberapa kali terlihat mengikuti perkembangan olahraga, termasuk sepak bola. Ia juga kerap memberikan komentar mengenai pertandingan maupun pemain melalui akun media sosialnya.
Keberhasilannya memenangkan taruhan kali ini pun memunculkan berbagai reaksi. Ada yang menganggap keberuntungan menjadi faktor utama, namun tidak sedikit pula yang menilai pilihannya didasarkan pada analisis terhadap performa kedua tim sebelum laga final berlangsung.
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Terlepas dari itu, taruhan olahraga memang selalu memiliki risiko yang tinggi. Hasil pertandingan sepak bola kerap sulit diprediksi karena dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi pemain, strategi pelatih, hingga situasi yang terjadi selama pertandingan.
Dalam kasus Mia Khalifa, prediksinya terbukti tepat sehingga dia berhasil membawa pulang keuntungan dalam jumlah fantastis hanya dalam satu pertandingan.
Kisah tersebut menjadi salah satu cerita yang ramai dibahas setelah final Piala Dunia usai. Bukan hanya karena besarnya nominal taruhan, tetapi juga karena sosok Mia Khalifa yang selama ini lebih dikenal sebagai selebritas dan influencer daripada pengamat sepak bola.
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