Arsenal Boyong Christos Tzolis, Penyerang Haus Gol dari Yunani

Arsenal resmi merekrut Christos Tzolis (Arsenal)
JawaPos.com - Arsenal berhasil mendatangkan Christos Tzolis seorang penyerang haus gol. Pemain berusia 24 tahun tersebut sudah menandatangani kontrak hingga Juni 2031.
Christos Tzolis mengaku tidak menyangka bahwa Arsenal tertarik untuk merekrutnya. Setelah merampungkan seluruh proses transfer, dia sangat bangga bisa bermain untuk tim juara Liga Inggris tersebut.
"Saya butuh waktu untuk menyadarinya! Sungguh luar biasa bisa bergabung dengan klub sebesar ini, juara Inggris. Saya sangat bangga menjadi bagian dari tim ini untuk musim depan," kata Christos Tzolis yang dikutip laman resmi Arsenal, Jumat (24/7).
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"Ketika agen saya mengatakan mungkin itu sebuah kemungkinan, saya sudah merasa senang. Setelah itu, semuanya menjadi lebih serius dan sekarang saya di sini," lanjut pemain timnas Yunani tersebut.
Sebagai pemain baru, Tzolis sudah banyak berbincang dengan pelatihnya, Mikel Arteta. Mereka sudah membahas banyak hal mulai dari klub hingga rencana tim untuk musim ini.
“Saya berbincang-bincang dengan menyenangkan [dengan Mikel Arteta]. Kira-kira satu jam lamanya. Kami membicarakan banyak hal, tentang klub, tentang diri saya, tentang rencananya, tentang saya tentu saja, tentang tim. Semuanya positif," jelas Tzolis.
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Mantan pemain Club Brugge tersebut menegaskan bahwa dirinya adalah pemain yang haus gol dan suka memberikan assist. Selain itu, Tzolis juga bersedia membantu pertahanan.
"Saya pemain yang langsung menyerang, saya mengincar gol atau assist. Itulah sudut pandang saya sebagai penyerang, sebagai pemain sayap. Saya selalu bersemangat untuk mencetak gol atau memberikan umpan akhir kepada rekan setim saya. Dan saya bisa katakan saya bekerja keras untuk tim, juga di bagian pertahanan," pungkas Tzolis.
Tzolis membuktikan ketajamannya bersama Club Brugge di musim lalu. Melansir Transfermarkt, dia mampu mengoleksi 17 gol dan 23 assist di Liga Belgia.
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