Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 24 Juli 2026 | 20.20 WIB

Arsenal Boyong Christos Tzolis, Penyerang Haus Gol dari Yunani

Arsenal resmi merekrut Christos Tzolis (Arsenal) - Image

Arsenal resmi merekrut Christos Tzolis (Arsenal)

JawaPos.com - Arsenal berhasil mendatangkan Christos Tzolis seorang penyerang haus gol. Pemain berusia 24 tahun tersebut sudah menandatangani kontrak hingga Juni 2031.

Christos Tzolis mengaku tidak menyangka bahwa Arsenal tertarik untuk merekrutnya. Setelah merampungkan seluruh proses transfer, dia sangat bangga bisa bermain untuk tim juara Liga Inggris tersebut.

"Saya butuh waktu untuk menyadarinya! Sungguh luar biasa bisa bergabung dengan klub sebesar ini, juara Inggris. Saya sangat bangga menjadi bagian dari tim ini untuk musim depan," kata Christos Tzolis yang dikutip laman resmi Arsenal, Jumat (24/7).

"Ketika agen saya mengatakan mungkin itu sebuah kemungkinan, saya sudah merasa senang. Setelah itu, semuanya menjadi lebih serius dan sekarang saya di sini," lanjut pemain timnas Yunani tersebut.

Sebagai pemain baru, Tzolis sudah banyak berbincang dengan pelatihnya, Mikel Arteta. Mereka sudah membahas banyak hal mulai dari klub hingga rencana tim untuk musim ini.

“Saya berbincang-bincang dengan menyenangkan [dengan Mikel Arteta]. Kira-kira satu jam lamanya. Kami membicarakan banyak hal, tentang klub, tentang diri saya, tentang rencananya, tentang saya tentu saja, tentang tim. Semuanya positif," jelas Tzolis.

Mantan pemain Club Brugge tersebut menegaskan bahwa dirinya adalah pemain yang haus gol dan suka memberikan assist. Selain itu, Tzolis juga bersedia membantu pertahanan.

"Saya pemain yang langsung menyerang, saya mengincar gol atau assist. Itulah sudut pandang saya sebagai penyerang, sebagai pemain sayap. Saya selalu bersemangat untuk mencetak gol atau memberikan umpan akhir kepada rekan setim saya. Dan saya bisa katakan saya bekerja keras untuk tim, juga di bagian pertahanan," pungkas Tzolis.

Performa Christos Tzolis di Club Brugge

Tzolis membuktikan ketajamannya bersama Club Brugge di musim lalu. Melansir Transfermarkt, dia mampu mengoleksi 17 gol dan 23 assist di Liga Belgia.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Arsenal Selesaikan Transfer Christos Tzolis, Winger Tajam Asal Yunani Siap Bersinar di Premier League - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Selesaikan Transfer Christos Tzolis, Winger Tajam Asal Yunani Siap Bersinar di Premier League

Jumat, 24 Juli 2026 | 16.35 WIB

William Saliba Terhindar dari Operasi Cedera Punggung, Tapi Arsenal Tetap Kehilangannya dengan Waktu yang Lama - Image
Sepak Bola Dunia

William Saliba Terhindar dari Operasi Cedera Punggung, Tapi Arsenal Tetap Kehilangannya dengan Waktu yang Lama

Kamis, 23 Juli 2026 | 20.29 WIB

Rumor Transfer Liga Inggris: Manchester United Jajaki Transfer Ismaila Sarr, Arsenal Bergerak Berburu Julian Alvarez - Image
Sepak Bola Dunia

Rumor Transfer Liga Inggris: Manchester United Jajaki Transfer Ismaila Sarr, Arsenal Bergerak Berburu Julian Alvarez

Kamis, 23 Juli 2026 | 17.56 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore