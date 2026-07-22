Aston Villa Incar Alejandro Garnacho dari Chelsea, Disiapkan Gantikan Morgan Rogers Musim Ini

JawaPos.com - Aston Villa bergerak cepat mencari pengganti Morgan Rogers yang selangkah lagi bergabung dengan Chelsea. Klub asuhan Unai Emery itu kini membidik winger muda Alejandro Garnacho sebagai target utama untuk memperkuat lini serang menjelang bergulirnya musim 2026/2027.

Meski sama-sama melibatkan Chelsea dan Aston Villa, kepindahan Garnacho tidak menjadi bagian dari kesepakatan transfer Rogers. Villa menilai pemain asal Argentina tersebut memiliki karakter permainan yang sesuai untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan Rogers.

Laporan terbaru menyebut Aston Villa telah membuka komunikasi dengan Chelsea dan mengajukan proposal resmi. Skema yang ditawarkan berupa peminjaman selama satu musim dengan opsi pembelian di akhir masa pinjaman.

Pelatih Unai Emery dikabarkan memberikan lampu hijau atas rencana tersebut. Garnacho masuk dalam daftar prioritas Villa karena dinilai mampu memberikan kecepatan, kreativitas, dan kemampuan bermain di beberapa posisi lini depan.

Negosiasi juga berlangsung dengan pihak perwakilan Garnacho. Aston Villa berharap sang pemain bersedia pindah ke Villa Park demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih rutin.

Garnacho baru bergabung dengan Chelsea pada bursa transfer musim panas tahun lalu setelah meninggalkan Manchester United. Namun, perjalanan pemain berusia 22 tahun itu di Stamford Bridge belum berjalan sesuai harapan.

Persaingan yang sangat ketat di sektor penyerang membuat menit bermain Garnacho cukup terbatas. Situasi tersebut membuka peluang bagi klub lain untuk mencoba memboyongnya sebelum jendela transfer ditutup.

Chelsea dikabarkan masih mengevaluasi proposal yang diajukan Aston Villa. Manajemen The Blues disebut tidak menutup kemungkinan melepas Garnacho dengan status pinjaman apabila hal itu dapat membantu perkembangan sang pemain.