Dipercaya Persija Jakarta Lagi, Andritany Siap Tampil Maksimal dan Bimbing Pemain Muda

JawaPos.com - Kepercayaan yang kembali diberikan Persija Jakarta kepada Andritany Ardhiyasa disambut dengan penuh tanggung jawab. Kiper senior berusia 34 tahun itu memastikan dirinya siap memberikan kontribusi terbaik untuk Macan Kemayoran sepanjang musim 2026/27.

Bagi Andritany, mengenakan seragam Persija bukan hanya soal menjaga gawang dari kebobolan. Ia juga ingin menjadi sosok yang mampu menjaga suasana positif di ruang ganti sekaligus membagikan pengalaman kepada para pemain yang lebih muda.

"Selama masih dipercaya, saya akan selalu memberikan yang terbaik. Saya ingin membantu tim di dalam maupun di luar lapangan, menjaga suasana tim tetap positif, dan berbagi pengalaman kepada pemain-pemain muda," ujar Andritany.

Pada musim 2025/26 lalu, Andritany tampil dalam 11 pertandingan bersama Persija. Dari jumlah tersebut, ia sukses mencatatkan lima clean sheet yang menunjukkan kualitasnya masih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia.

Memasuki musim baru, Andritany memiliki target yang jelas. Ia ingin membantu Persija kembali meraih prestasi tertinggi seperti saat menjadi juara Liga 1 musim 2018. Namun, ia menyadari bahwa jalan menuju gelar tidak akan mudah karena setiap tim datang dengan ambisi yang sama.

Karena itu, ia menilai seluruh pemain harus bekerja keras sejak masa persiapan agar mampu tampil konsisten sepanjang kompetisi.

"Target saya tentu ingin membawa Persija meraih hasil terbaik dan kembali menjadi juara. Kami harus bekerja keras sejak masa persiapan, karena semua tim pasti memiliki ambisi yang sama. Saya akan memberikan seluruh kemampuan yang saya miliki untuk membantu Persija," katanya.

Selain fokus pada target tim, Andritany juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Jakmania yang selama ini terus memberikan dukungan dalam setiap perjalanan Persija. Menurutnya, kehadiran suporter menjadi energi tambahan yang mampu meningkatkan motivasi para pemain saat bertanding.

Ia berharap hubungan baik antara tim dan Jakmania terus terjaga sehingga dapat menjadi kekuatan besar dalam menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2026/27.