FIGC Akui Dekati Pep Guardiola untuk Latih Timnas Italia, Siap Sediakan Anggaran Khusus

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) mengakui telah melakukan pendekatan kepada Pep Guardiola untuk mengisi kursi pelatih timnas Italia. Presiden FIGC, Giovanni Malago, bahkan menyebut federasi siap menyediakan anggaran khusus demi merekrut mantan pelatih Manchester City tersebut.

Meski demikian, FIGC juga tetap menyiapkan sejumlah kandidat lain apabila negosiasi dengan Guardiola tidak membuahkan hasil.

FIGC Siapkan Anggaran Khusus Giovanni Malago mengungkapkan bahwa FIGC telah membuka ruang dalam anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan finansial Guardiola yang dikenal memiliki nilai kontrak tinggi.

"Pengecualian anggaran telah dibuat menyangkut nama yang begitu dikenal akhir-akhir ini, yakni Pep Guardiola," kata Malago dalam program Vivavoce, seperti dikutip La Gazzetta dello Sport.

Andrea Pirlo Masuk Daftar Kandidat Selain Guardiola, FIGC juga mempertimbangkan beberapa nama lain untuk menangani Gli Azzurri.

Salah satunya adalah Andrea Pirlo yang disebut masih masuk dalam daftar calon pelatih timnas Italia.

"Penting dan tepat untuk membuka dialog dan menjaganya tetap hidup, tetapi itu tidak boleh diartikan sebagai kurangnya pertimbangan terhadap kandidat lain," ujar Malago.

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